Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ: «Маріуполь чекає на Динамо та Карпати»

Відомий український футболіст, а нині - тренер юнацької збірної України U-15 та гравець збірної ветеранів, не бачить жодних перешкод для проведення матчів Прем’єр-ліги в Маріуполі.

- Як Ви ставитеся до того, що керівництво двох українських клубів не хоче проводити свої матчі у Маріуполі?

- Там також живуть українські вболівальники і вони теж хочуть бачити футбол, тим більше, що команда заслужила право виступати в Прем’єр-лізі. Минулого сезону команди першої ліги приїжджали в Маріуполь і все було нормально. Тож, гадаю, що команди УПЛ не мають бути виключенням. За футболом там скучили. Більше того, в минулі роки, і Мирон Маркевич, і гравці «Дніпра» неодноразово відвідували місто, були на нульовій позначці, відвідували військових. І той факт, що керівництво Донецької області дає гарантії – це найголовніше, і я думаю, що немає жодних проблем, щоб поїхати та зіграти там. Тим більше, що і на київське «Динамо» і на львівські «Карпати» в Маріуполі чекають, так само як і на усі інші клуби. Футбол хоча б на кілька днів принесе відчуття демобілізації на цій території.

- Як людина, яка часто буває в зоні проведення АТО, Ви розумієте важливість для міста, для людей у прифронтових зонах, присутності футболу як ознаки мирного життя?

- Звісно, футбол для людей це противага війні. Люди будуть відволікатися від існуючих проблем. І те, що там будуть проводитися змагання Прем’єр-ліги, це той позитив, який зараз треба дати місцевим жителям. Там грають такі самі футболісти, як і ті, які до них приїдуть.

- Якщо є офіційні гарантії безпеки, що їх надали відповідні служби, якщо навіть сам президент ФФУ виявив бажання особисто сісти в автобус з командами, які туди їдуть, що тоді змушує клубних керівників бойкотувати місто?

- Мені здається, що якщо президент Федерації футболу України сам особисто може супроводжувати команди, які туди їдуть, то це означає, що туди треба їхати та грати у футбол і київському «Динамо», і львівським «Карпатам», в яких, як я вже наголошував, грають такі самі футболісти як і в інших клубах. Вони повинні їхати туди та своєю грою радувати вболівальників, які чекають на них. Крім того, потрібно пам’ятати, що футболісти ФК Маріуполь постійно проживають у цьому місті. Тож, я вважаю, що не варто створювати проблему там, де її немає, а треба їхати до нашого українського міста та грати перед нашими українськими вболівальниками.