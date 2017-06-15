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Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ: «Маріуполь чекає на Динамо та Карпати»

Спеціаліст вважає, що немає проблеми в тому, щоб грати в Маріуполі

  • 15.06.2017 14:40
  • 544 просмотров
  • 4 комментария
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ФФУ. Владимир Езерский
© ФФУ. Владимир Езерский

Відомий український футболіст, а нині - тренер юнацької збірної України U-15 та гравець збірної ветеранів, не бачить жодних перешкод для  проведення матчів Прем’єр-ліги в Маріуполі.

- Як Ви ставитеся до того, що керівництво двох українських клубів не хоче проводити свої матчі у Маріуполі?
- Там також живуть українські вболівальники і вони теж хочуть бачити футбол, тим більше, що команда заслужила право виступати в Прем’єр-лізі. Минулого сезону команди першої ліги приїжджали в Маріуполь і все було нормально. Тож, гадаю, що команди УПЛ не мають бути виключенням. За футболом там скучили. Більше того, в минулі роки, і Мирон Маркевич, і гравці «Дніпра» неодноразово відвідували місто, були на нульовій позначці, відвідували військових. І той факт, що керівництво Донецької області дає гарантії – це найголовніше, і я думаю, що немає жодних проблем, щоб поїхати та зіграти там. Тим більше, що і на київське «Динамо» і на львівські «Карпати» в Маріуполі  чекають, так само як і на усі інші клуби. Футбол хоча б на кілька днів принесе відчуття демобілізації на цій території.

- Як людина, яка часто буває в зоні проведення АТО, Ви розумієте важливість для міста, для людей у прифронтових зонах, присутності футболу як ознаки мирного життя?
- Звісно, футбол для людей це противага війні. Люди будуть відволікатися від існуючих проблем. І те, що там будуть проводитися змагання Прем’єр-ліги, це той позитив, який зараз треба дати місцевим жителям. Там грають такі самі футболісти, як і ті, які до них приїдуть.

- Якщо є офіційні гарантії безпеки, що їх надали відповідні служби, якщо навіть сам президент ФФУ виявив бажання особисто сісти в автобус з командами, які туди їдуть, що тоді змушує клубних керівників бойкотувати місто?
- Мені здається, що якщо президент Федерації футболу України сам особисто може супроводжувати команди, які туди їдуть, то це означає, що туди треба їхати та грати у футбол і київському «Динамо», і львівським «Карпатам», в яких, як я вже наголошував, грають такі самі футболісти як і в інших клубах.  Вони повинні їхати туди та своєю грою радувати вболівальників, які чекають на них. Крім того, потрібно пам’ятати, що футболісти ФК Маріуполь постійно проживають у цьому місті. Тож,  я вважаю, що не варто створювати проблему там, де її немає, а треба їхати до нашого українського міста та грати перед нашими українськими вболівальниками.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Crusaider
      Crusaider, 15.06.2017 15:00
    -3
    Кільканадцять кілометрів до лінії розмежування.
    Зона досягання самоходних артилерійських установок 30 км.
    Зона досягання "Град" 40 км.
    Зона досягання "Смерч", "Ураган" 110 км.
    Місто перенасичене наволоччю місцевою і наїжджою.

    Ласкаво просимо до пекла.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 15.06.2017 15:20
    -2
    Никто никого не заставляет ехать, есть регламент. Не приехал - техническое поражение и все.
    Прям сразу и специалисты диванные артиллеристы появились.
    Тогда еще Точку-У вспомни с тактическим ядерным зарядом.
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    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 15.06.2017 15:33
    -1
    Crusaider, 15.06.2017 15:00
    Кільканадцять кілометрів до лінії розмежування.
    Зона досягання самоходних артилерійських установок 30 км.
    Зона досягання "Град" 40 км.
    Зона досягання "Смерч", "Ураган" 110 км.
    Місто перенасичене наволоччю місцевою і наїжджою.Ласкаво просимо до пекла.
    А томагавк на "500"км,а межконтенентальная и до США достанет И ЧТО!!!!ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ!!!ЗНАЧИТ ХЛОПЦАМ НА ФРОНТЕ ГРАДЫ ЭТО ТАК НАДО!!!А ДИНАМО НЕ ИЗ УКРАИНЫ!!!ТРУСЛИВЫЕ ПОЗОРНИКИ!!!!
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    darvey77
    online
      darvey77, 15.06.2017 15:37
    0
    а стадион прошёл атестацию
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