Челси готов купить Кулибали у Наполи за €60 миллионов

Лондонский «Челси» намерен усилиться 25-летним сенегальским центральным защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
«Синие» предлагают за футболиста €60 миллионов, но итальянский клуб намерен сохранить боевой состав и пока отказывается от выгодной сделки.
В минувшем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 38 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Источник — Corriere dello Sport
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