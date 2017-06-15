Челси готов купить Кулибали у Наполи за €60 миллионов

Лондонский «Челси» намерен усилиться 25-летним сенегальским центральным защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

«Синие» предлагают за футболиста €60 миллионов, но итальянский клуб намерен сохранить боевой состав и пока отказывается от выгодной сделки.

В минувшем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 38 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.