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Челси готов купить Кулибали у Наполи за €60 миллионов

Но неаполитанский клуб пока что отказывается расставаться с игроком за любые деньги

  • 15.06.2017 14:12
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90min.com. Калиду Кулибали
© 90min.com. Калиду Кулибали

Лондонский «Челси» намерен усилиться 25-летним сенегальским центральным защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

«Синие» предлагают за футболиста €60 миллионов, но итальянский клуб намерен сохранить боевой состав и пока отказывается от выгодной сделки.

В минувшем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 38 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Источник — Corriere dello Sport

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