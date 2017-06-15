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ИСМАИЛИ: «Обязаны сохранить трофеи, которые завоевали»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от будущего сезона

  • 15.06.2017 14:07
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ФК Шахтер Донецк. Исмаили
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал об отпуске и новых задачах команды.

– Исмаили, как прошло межсезонье?
– Отдыхать всегда хорошо! Несмотря на то что отпуск был коротким, он оказался интенсивным. Ездил вместе с семьей домой в Бразилию, повидался с родными, словом, отлично провел время. Да, хочется отдыхать дольше, но мы все профессионалы и понимаем: впереди очень сложный сезон, мы должны быть полностью готовы к предстоящим вызовам.

– Что сказал Паулу Фонсека при встрече?
– Ничего особенного. Спросил, как я отдохнул, как себя чувствую, а также поздравил с началом нового сезона.

– Какие цели ставят «горняки» в сезоне – 2017/18?
– Во-первых, мы обязаны сохранить трофеи, которые завоевали. Ближайшая задача – выиграть Суперкубок Украины. Во-вторых, все футболисты «Шахтера» хотят достойно показать себя в Лиге чемпионов и продвинуться в главном турнире Европы как можно дальше.

– Тайсон забил дебютный гол за сборную Бразилии. Поздравил партнера по команде?
– Конечно! Мы все рады за Тайсона. Отличиться за «селесао» – очень важный и эмоциональный момент для любого бразильца. Я сразу отправил сообщение с поздравлениями. Желаю ему забить еще много-много голов за сборную.

Источник — ФК Шахтер

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