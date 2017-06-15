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Шахтер приступил к работе без Марлоса и Бернарда

Донецкая команда провела первую тренировку после отпуска

  • 15.06.2017 13:48
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Пройдя медосмотр, «горняки» переместились на поле базы «Святошин», где провели первую после отпуска тренировку.

Перед ее началом Паулу Фонсека обратился к футболистам с речью, в которой озвучил ближайшие планы. Сама сессия, длившаяся чуть больше часа, носила втягивающий характер: разминка, квадраты, двусторонка на половине поля.

Марлос и Бернард прилетят в Киев 17 июня. Предстоящие несколько дней «Шахтер» будет работать в режиме утренних занятий. До 25 июня чемпион Украины станет готовиться к сезону на столичной базе «Святошин», а 26 июня дончане отправятся на сбор в Германию, где пробудут до 9 июля.

Источник — ФК Шахтер

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