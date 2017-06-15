Шахтер приступил к работе без Марлоса и Бернарда

Пройдя медосмотр, «горняки» переместились на поле базы «Святошин», где провели первую после отпуска тренировку.

Перед ее началом Паулу Фонсека обратился к футболистам с речью, в которой озвучил ближайшие планы. Сама сессия, длившаяся чуть больше часа, носила втягивающий характер: разминка, квадраты, двусторонка на половине поля.

Марлос и Бернард прилетят в Киев 17 июня. Предстоящие несколько дней «Шахтер» будет работать в режиме утренних занятий. До 25 июня чемпион Украины станет готовиться к сезону на столичной базе «Святошин», а 26 июня дончане отправятся на сбор в Германию, где пробудут до 9 июля.