Селезнев в Instagram: My national team is the best! Так лучше, ребята?

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев после победы над Финляндией (2:1) в Instagram хотел сделать комплимент украинской команде, написав: ««My better match after! My team nomer one!!». За безграмотный английский язык Селезнев был осмеян своими коллегами.

Селезнев удалил пост, позже заменив его другим, более грамотным: «My best game will come soon....my national team is the best!! Так лучше ребята?!», – написал футболист.

«Амиго! Ну сейчас вообще без вопросов», – прокомментировал пост украинский защитник Андрей Пилявский.