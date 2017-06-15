Лига чемпионов в Харькове: чего ожидать болельщикам от матчей Шахтера

В этом году вслед за Львовом праздник Лиги чемпионов придет в Харьков. Для «Шахтера» это уже третий город, где команда проведет поединки группового этапа. Первая столица Украины будет принимать матчи самого престижного клубного турнира Европы впервые. Чего же ожидать харьковчанам?

В преддверие нового сезона автор решил вспомнить пять самых знаковых игр «горняков» в Лиге чемпионов на «Арене Львов».

«Шахтер» – «Реал» – 3:4

Сама игра превзошла все самые смелые прогнозы. Спектакль с таким сценарием, который выдали обе команды, мало кто мог ожидать. «Королевский клуб» до 77-й минуты выигрывал со счетом 4:0, но «горняки» в концовке встречи забили три мяча и вполне могли свести поединок к ничьей. Не получилось. Однако 33 990 болельщиков на трибунах получили истинное удовольствие от футбола.

«Шахтер» – «Бавария» – 0:0

На стадии 1/8 финала в гости к дончанам приехала «Бавария». Посмотреть на команду Хосепа Гвардиолы и поболеть за украинцев пришло рекордное количество зрителей – 34 187. И несмотря на нулевую ничью, все наверняка остались довольны увиденным, ведь стали свидетелями смелой игры «горняков» против одного из сильнейших клубов мира.

«Шахтер» – ПСЖ – 0:3

Приезд французской команды со Златаном Ибрагимовичем во главе собрал на «Арене Львов» 32 730 человек. Судьбу встречи во многом предопределил быстрый гол гостей, отличившихся уже на седьмой минуте. В итоге «горняки» потерпели самое крупное поражение в Лиге чемпионов на львовском стадионе.

«Шахтер» – БАТЭ – 5:0

Рекордная гостевая победа в Белоруссии и статус соперника не стали помехой ажиотажу вокруг домашнего матча. На трибуны пришли 29 173 болельщика, увидевших еще одну уверенную викторию дончан, забивших пять безответных мячей.

«Шахтер» – «Порту» – 2:2

Нельзя не вспомнить и первую игру Лиги чемпионов на «Арене Львов». Она получилась также интригующей, хоть и с немного нелепой концовкой. Пожаловавший на Галичину португальский гранд до 89-й минуты проигрывал 0:2, но в итоге сумел отыграться и свести встречу к ничьей. На протяжении всего матча «горняков» поддерживало 33 217 человек.

Как видим, львовским любителям футбола Лига чемпионов оказалась по душе. Трибуны «Арены Львов» всегда были забиты под завязку. «Шахтер» привез на Запад Украины такие команды как «Реал», «ПСЖ», «Баварию», «Порту» и другие не менее известные коллективы. На газон львовского стадиона ступала нога Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани, Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, а также многих иных звезд.

В Харькове с воодушевлением восприняли новость о том, что «Шахтер» собирается играть домашние матчи самого престижного клубного турнира Старого Света на ОСК «Металлист». Можно не сомневаться: арена на всех поединках будет заполнена до отказа.

Как сообщили в донецком клубе, первый шаг для того, чтобы попасть на поединки Лиги чемпионов можно сделать уже 19 июня. Именно в этот день начинается продажа абонементов на домашние матчи дончан в сезоне – 2017/18. Купив абонемент, каждый его владелец получает не только приоритетное право при выборе мест, но и скидки до 20 процентов на билеты и пакеты Лиги чемпионов.

Георгий НЕСТЕРОВ