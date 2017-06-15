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Потап стане автором нового гімну Зірки

Кропівницький клуб розпочав програму з оновлення свого бренду

  • 15.06.2017 13:25
  • 270 просмотров
  • 1 комментария
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mediananny.com. Потап
© mediananny.com. Потап

Футбольний клуб «Зірка» активно готується до старту нового чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. Нещодавно клуб розпочав програму з оновлення всього бренду, і одним з основних «зіркових» атрибутів в новому сезоні буде офіційний гімн.

Створенням незвичної музичної роботи займається відомий шоумен, автор пісень і виконавець Потап (Олексій Потапенко) спільно з чоловічим гуртом MOZGI. В минулому сезоні музикант прийняв найактивнішу участь в написанні гімну Прем’єр-ліги, який звучить перед початком кожного матчу ліги. Саме він став амбасадором УПЛ, коли «Зірка» повернулася до еліти кращих команд країни, а також проводив жеребкування календаря Прем’єр-ліги.

Яким стане новий гімн і як буде виглядати улюблений футбольний клуб після ребрендингу вболівальники зможуть оцінити вже в новому сезоні.

Источник — ФК Звезда

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 15.06.2017 14:06
    +1
    "кропІвницький" чи "кропИвницький" ? 300 років русифікації та промивки мізків дали результат...
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