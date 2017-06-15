Потап стане автором нового гімну Зірки

Футбольний клуб «Зірка» активно готується до старту нового чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. Нещодавно клуб розпочав програму з оновлення всього бренду, і одним з основних «зіркових» атрибутів в новому сезоні буде офіційний гімн.



Створенням незвичної музичної роботи займається відомий шоумен, автор пісень і виконавець Потап (Олексій Потапенко) спільно з чоловічим гуртом MOZGI. В минулому сезоні музикант прийняв найактивнішу участь в написанні гімну Прем’єр-ліги, який звучить перед початком кожного матчу ліги. Саме він став амбасадором УПЛ, коли «Зірка» повернулася до еліти кращих команд країни, а також проводив жеребкування календаря Прем’єр-ліги.

Яким стане новий гімн і як буде виглядати улюблений футбольний клуб після ребрендингу вболівальники зможуть оцінити вже в новому сезоні.