Последние комментарии

Эвертон предложил за Коноплянку €12,1 миллиона 14:16 — Denmark1107 Блін... Ну якщо, вибачаюсь, і цей незрозумілий Коно почне триндіти, що Евертон, начебто клуб без ...

Беланда переходит в Галатасарай за 8 миллионов евро 14:16 — benguela игрок сильный спору нет, только играть в Украине он не хочет...таких было много. Агент ему выбил ... 14:00 — keegan всем бы таких ненужных???