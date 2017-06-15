Эвертон предложил за Коноплянку €12,1 миллиона

Английский «Эвертон» заинтересован в покупке 27-летнего украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки.
«Ириски» предложили за выкуп контракта игрока €12,1 миллиона. Коноплянка нужен «Эвертону» в качестве замены для 29-летнего бельгийца Кевина Миральяса.
В минувшем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 27 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
По итогам сезона «Эвертон» занял 7-е место в АПЛ.
Источник — Fotospor
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А то оставят, чтобы новый тренер посмотрел, а потом снова что-то не срастется. А еще сезон ждать - там уже 28.
Все-таки АПЛ - новый вызов и с яыком точно проще будет!
Но если уже и там не получится, тогда станет точно похоже на закат европейской карьеры!
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