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Эвертон предложил за Коноплянку €12,1 миллиона

Английский клуб видит в украинском полузащитнике замену Кевину Миральясу

  • 15.06.2017 13:10
  • 2181 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Английский «Эвертон» заинтересован в покупке 27-летнего украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки.

«Ириски» предложили за выкуп контракта игрока €12,1 миллиона. Коноплянка нужен «Эвертону» в качестве замены для 29-летнего бельгийца Кевина Миральяса.

В минувшем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 27 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

По итогам сезона «Эвертон» занял 7-е место в АПЛ.

Источник — Fotospor

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Комментарии
    FF
      FF, 15.06.2017 13:34
    +7
    віддавайте поки дають
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    dnk-msk
    dnk-msk, 15.06.2017 13:44
    +4
    Главное, чтобы если Коно захочет уйти, его отпустили!
    А то оставят, чтобы новый тренер посмотрел, а потом снова что-то не срастется. А еще сезон ждать - там уже 28.

    Все-таки АПЛ - новый вызов и с яыком точно проще будет!
    Но если уже и там не получится, тогда станет точно похоже на закат европейской карьеры!
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    darvey77
      darvey77, 15.06.2017 13:44
    -1
    Коноплянка в АПЛ
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    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 15.06.2017 14:16
    0
    Блін... Ну якщо, вибачаюсь, і цей незрозумілий Коно почне триндіти, що Евертон, начебто клуб без амбіцій, та не перейде до Ірисок, тоді я повністю зрозумію, що здоровий глузд у сучасних футболістів відсутній
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