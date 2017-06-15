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Ворскла взяла в аренду Кулача

Соглашение рассчитано на один год

  • 15.06.2017 12:49
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instagram.com/shablii_vadim. Владислав Кулач (справа)
© instagram.com/shablii_vadim. Владислав Кулач (справа)

24-летний украинский форвард Владислав Кулач будущий сезон проведет в аренде в полтавской «Ворскле». Об этом сообщил агент Вадим Шаблий.

«Полтавская «Ворскла» начала укреплять свой состав перед стартом нового чемпионата. Сегодня игроком «Ворсклы» стал нападающий Владислав Кулач. 24-летний игрок заключил арендное соглашение с полтавским клубом сроком на один год. Владислав Кулач уже опытный футболист, который может принести реальную пользу. Он универсальный футболист, который умеет решать исход эпизода в пользу своей команды. Желаю Владу удачи в серьезной команде, которая хочет прогрессировать», – написал Шаблий в Instagram.

Контракт футболиста принадлежит донецкому «Шахтеру». В минувшем сезоне Кулач выступал за «Зарю», в составе которой провел 18 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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