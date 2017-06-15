Десна готова до незалежного аудиту

14 червня делегація представників Федерації футболу України, до якої увійшли Юрій Запісоцький, Сергій Задиран та Іван Федоренко, з робочим візитом відвідали Чернігів. Чиновники зустрілися з керівництвом ФК Десна, губернатором області, мером Чернігова та оцінили стан інфраструктури міста. На зустрічі Сергій Задиран запропонував провести незалежний аудит клубу за перше півріччя 2017, в той же час, і на офіційному сайті ФФУ сьогодні з’явилася інформація, що задля зняття усіх питань щодо правомірності рішень Апеляційного комітету, Федерація футболу України пропонує залучити до розгляду відповідності наданих документів вимогам Регламентів міжнародну аудиторську компанію з так званої «великої четвірки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG) на вибір клубів (Десни та Вереса).

Футбольний клуб Десна офіційно заявляє, що готовий до проведення аудиту по фінансовій та господарській діяльності за 2017 рік. Але наголошуємо, що таку саму перевірку має пройти і ФК Верес і, що є важливим чинником, в стислий термін, так як до старту нового сезону залишилося зовсім не багато часу.

Крім того, в повідомленні Федерації також вказано, що клуб не опублікував фінансову звітність за 2016-й рік. Адже саме даний фактор атестаційний комітет називає ключовим у прийнятті рішення щодо атестації на наступний сезон. Вкотре офіційно заявляємо, що даний факт є маніпулятивним, адже фінансова та господарська звітність за 2017 рік відповідає всім критеріям комітету, в 2016 році були проблеми, але клуб отримав право на участь в змаганнях під егідою ПФЛ та ФФУ. Чому чиновники не звертають увагу на той факт, що зараз клуб повністю готовий до участі в УПЛ?

Зважаючи на офіційну заяву Федерації футболу України, футбольний клуб підтверджує готовність пройти незалежний аудит по фінансовій і господарській діяльності за 2017 рік в найближчий термін.