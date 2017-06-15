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Шахтер вышел из отпуска

С основным составом начали подготовку 9 игроков академии

  • 15.06.2017 12:32
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Утром 15 июня футболисты и тренеры собрались на загородной базе «Святошин».

Сначала все прошли плановый медосмотр, включавший в себя анализ крови и электрокардиограмму. Отметим, что до возвращения сборников с первой командой будут заниматься десять игроков Академии «Шахтера». В тренировочный процесс чемпион Украины входит в таком составе:

вратари: Олег Кудрик, Руслан Ефанов, Владислав Вертей;
защитники: Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо, Сергей Вакуленко, Давид Хочолава, Даниил Сагуткин, Евгений Чаговец, Юрий Мате;
полузащитники: Вячеслав Танковский, Фред, Бернард, Алан Патрик, Дентиньо, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов;
нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

«Горняки», которые были вызваны в национальную сборную Украины, отдыхают до 22 июня. Александр Зубков, учавствовавший вместе с молодежной сборной Украины в Мемориале им. В. Лобановского, присоединится к партнерам 20 июня. Тайсон приедет в расположение дончан 25 июня.

Сегодня «Шахтер» проведет первую тренировку после отпуска.

Источник — ФК Шахтер

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