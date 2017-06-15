Сергей РЕБРОВ: «Уверен, что у Хацкевича все получится»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Ребров рассказал, где хотел бы продолжить работу, об отдыхе с женой и сыном и шансах Ярмоленко заиграть в топ-клубе Европы.



— Как прошла ваша последняя встреча с Игорем Суркисом?

— Она была достаточно эмоциональной. Но, на самом деле, я уже забыл о той встрече. Есть президент клуба, который принимает решения, ведь на нем лежит ответственность. Он видит, как должен развиваться клуб, и видит, какой тренер нужен. Я назвал свои условия, при которых клуб должен развиваться...



— Среди них было усиление состава?

— Не хочу предметно рассказывать, как шел разговор. Мой контракт завершился, и мы расстались, пожав руки. Уверен, в будущем сможем с достоинством смотреть друг другу в глаза.



— Как думаете, вернетесь еще в «Динамо»?

— В жизни все может быть. Это клуб, который сделал меня футболистом и тренером. Если я буду нужен «Динамо», я с удовольствием вернусь. Но я должен понимать, куда я возвращаюсь и для чего. Не для того ведь, чтобы просто вернуться.



— Общались с Александром Хацкевичем?

— Да, читал вот, что и он рассказывал о нашей встрече, что мы говорили о рыбалке (улыбается). Хотя такого не было, да и, вообще, пока я работал в «Динамо», у меня не было времени для рыбалки. Теперь на моем месте Александр. Он задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, сам разговор был не очень долгим. Я с удовольствием помог, но дальше он будет работать сам и развивать свою политику. Уверен, что у Саши все получится.



— Кстати, вернулся в команду Олег Гусев...

— Желаю ему только удачи. Олег настоящий футболист и профессионал. Уверен, он будет приносить пользу «Динамо».



— Как супруга отнеслась к тому, что ушли из «Динамо»?

— Переживала за меня. Аня очень любит «Динамо» и болезненно воспринимает поражения команды. Да и в целом приятно, что стольким небезразлична судьба клуба. Даже в Одессе, перед матчем с «Черноморцем», когда я утром вышел прогуляться, ко мне подходили люди и спрашивали: «Что дальше?», «Вы же останетесь в «Динамо»?» Было приятно, что болельщики не только в Киеве видят, что я полностью отдаюсь работе и стараюсь выжать максимум из команды. Это очень важно, ведь тренер старается именно для людей, которые ходят на стадион.



— Как провели день рождения?

— Уже много лет этот день отмечаю вне Киева, так как нахожусь в это время в отпуске. В этот раз отметил в Испании. Кроме поздравлений услышал много слов благодарности и поддержки, в том числе и от тренеров, которые строили футбол в Украине. От Семена Альтмана, от Николая Павлова, от Валерия Яремченко. Поздравил меня и президент «Динамо». Увы, некоторые звонки пропустил, потом уже увидел, что несколько раз звонил Григорий Суркис. Так что он поздравил через сообщения в WhatsApp, а позже мы уже созвонились. В целом сейчас я больше времени уделяю семье. Хочу немного психологически отдохнуть. Теперь часто бываю в ботаническом саду, где гуляю с сыном Никитой.



— Аккаунты в соцсетях у вас есть?

— Нет, там меня не найдете. На это нет ни времени, ни желания. Для меня гораздо удобнее для общения WhatsApp или Viber. Игр на смартфоне у меня тоже нет. Предпочитаю почитать интересную книгу. Пусть и не так много, но есть интересные книги и о футболе, например, понравилось почитать Слуцкого. Сейчас читаю биографию легенды тенниса Пита Сампраса, он был достаточно скромным, но всегда делал свое дело. Очень интересно читать о таких людях, как они добились успеха: Граф, Джокович... К сожалению, пока нет книги о Федерере.



— Сами в теннис играете?

— Когда есть время, то с удовольствием. К сожалению, из-за проблем с коленями уже не могу играть в футбол. Теннис мне это заменяет, на определенных покрытиях я почти не чувствую боли. Хорошо, что нашел для себя отдушину.



— С кем из профи играли?

— С Серым Стаховским в паре, с Молчановым тоже. Саня Долгополов вот только часто занят, но мы с ним хорошие друзья, после каждой игры стараюсь позвонить ему, поддержать, так же как и Стаховского. Уважительно отношусь к людям из Украины, которые чего-то добились, теннис это такой вид спорта, где ты зависишь только от себя. Если брать футбол, то когда на поле 11 человек, а один вышел без настроения, команда может за него отработать. А в теннисе, если нет настроения или ты не готов, то нет и шансов.



— А радиоспорт не забрасываете?

— Нет, там все так же. Он на всю жизнь.



— Смотрели матчи сборной Украины?

— Конечно. Впечатление у многих болельщиков негативное после поражения Мальте. Но не стоит забывать, что играли в конце сезона, перед самым отпуском, тяжело в такой ситуации найти дополнительную энергию и силу. Возможно, был бы матч с топ-командой, ребята сконцентрировались больше на подготовке и игре... Показать в конце сезона ярчайшую игру сложно. А еще мы все сейчас говорим о том, что уровень чемпионата Украины упал, многие легионеры не играют за свои клубы, но мы требуем от сборной, чтобы она выносила на одной ноге всех конкурентов. Да, не показали красивого футбола с финнами, но команда была организована, прежде всего в обороне, не было так много моментов в атаке, тем не менее взяли три очка.



— Почему так не заладилось у наших легионеров в Европе?

— Тут все зависит от каждого персонально. Важно найти общий язык с тренером и выполнять на поле его требования. Ведь переезд в Европу — это только первый шаг, там нужно работать в два раза больше, чем в Украине. Не думаю, что у нас какая-то невероятная ментальность, с которой нельзя работать в зарубежных командах. Когда оказываешься среди футболистов разной национальности, то стараешься себя проявить еще больше, а когда находишься в привычной среде, то концентрация притупляется, привыкаешь к каким-то требованиям и не ищешь нового.



— Не ждет ли Ярмоленко судьба Коноплянки?

— Главное сейчас, не чтобы мы говорили, когда и куда уйдет Андрей, а в том, чтобы переход случился. Уверен, у него большое будущее и огромный потенциал, он должен его реализовать в топ-клубе Европы.



— Сейчас вас сватают в Грецию, Турцию...

— Знаю, что слухов много. Варианты действительно есть. Я не устал, но не хочу цепляться за первое предложение. Хочется работать в команде, которая ставит перед собой только максимальные цели. К тому же хочется, чтобы клуб занимался развитием молодежных команд, так как мне нравится работать с молодыми футболистами, нравится работать не только на ежеминутный успех. При этом мне не важно, на каком континенте будет находиться этот клуб.