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Танковский подписал пятилетний контракт с Шахтером

«Горняки» сохранили молодого хавбека в своих рядах

  • 15.06.2017 11:02
  • 196 просмотров
  • 2 комментария
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facebook.com
© facebook.com

Полузащитник «Шахтера» Вячеслав Танковский продлил контракт с «горняками». Молодой футболист подписал пятилетнее соглашение, об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий:

«Донецкий Шахтер умеет растить молодых футболистов и давать им шанс раскрыть свой потенциал. Вот поэтому неудивительно, что горнякам продлили на 5 лет контракт с Вячеславом Танковским. 21-летний хавбек уже вовсю привлекается к играм основного состава и выглядит в этих матчах, Танковский, весьма прилично. Этот контракт показывает, что руководство донецкого Шахтера доверяет своим воспитанникам, а игрок верит, что в футболке Шахтера он сможет прогрессировать!!!», - написал Шаблий в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 15.06.2017 11:18
    0
    Чому молодь, такі лохи???? Шо в дк, шо в шд...
    Ссылка
    demon831983
    online
      demon831983, 15.06.2017 11:19
    0
    Elblanko, 15.06.2017 11:18
    Чому молодь, такі лохи???? Шо в дк, шо в шд...
    ??? Бо гроші...
    Ссылка
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