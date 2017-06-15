Танковский подписал пятилетний контракт с Шахтером

Полузащитник «Шахтера» Вячеслав Танковский продлил контракт с «горняками». Молодой футболист подписал пятилетнее соглашение, об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий:

«Донецкий Шахтер умеет растить молодых футболистов и давать им шанс раскрыть свой потенциал. Вот поэтому неудивительно, что горнякам продлили на 5 лет контракт с Вячеславом Танковским. 21-летний хавбек уже вовсю привлекается к играм основного состава и выглядит в этих матчах, Танковский, весьма прилично. Этот контракт показывает, что руководство донецкого Шахтера доверяет своим воспитанникам, а игрок верит, что в футболке Шахтера он сможет прогрессировать!!!», - написал Шаблий в Facebook.