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Воротар Буковини продовжить виступи у канадському ФК Воркута

Легіону українців у Канаді більшає

  • 15.06.2017 10:58
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Воротар Буковини продовжить виступи у канадському ФК Воркута

Колишній голкіпер «Буковини» Олександр Мусієнко гратиме у Канадській футбольній лізі за ФК «Воркута» (Торонто). Представники «Воркути» вже оголосили про прибуття Мусієнка у Канаду на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що за ФК «Воркута» вже виступають вихованці буковинського футболу – досвідчений Олег Керчу та нападник Олександр Лакуста.

Олександр Мусієнко захищав кольори чернівецької «Буковини» у 2011-2012, 2015 роках (41 матч). У кар’єрі 30-річного голкіпера також були команди «Борисфен» (Бориспіль), «Сталь» (Дніпродзержинськ, нині – Камянське), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), ФК «Львів», «Чорноморець» (Одеса), «Металург» (Донецьк), «Оболонь-Бровар» (Київ), «Нива» (Тернопіль). Минулий сезон Мусієнко провів у колективі першої вітчизняної ліги ФК «Полтава». 

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