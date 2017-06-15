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Эдуард Соболь подписал новый пятилетний контракт с Шахтером

Защитник сборной Украины будет и дальше принадлежать «горнякам»

  • 15.06.2017 10:37
  • 390 просмотров
  • 2 комментария
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Эдуард Соболь подписал новый пятилетний контракт с Шахтером

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь подписал пятилетний контракт с донецким Шахтером.

Впрочем, это отнюдь не означает, что ближайший сезон он будет выступать под руководством Паулу Фонсеки, поскольку существует большая вероятность того, что воспитанник запорожского футбола отправится в аренду в Фенербахче. По крайней мере турки не скрывают своего интереса к крайнему защитнику. Этот вопрос должен решиться в скором времени.
В сборной Эдуард Соболь дебютировал под руководством Андрея Шевченко

Отметим, что прошлый сезон Эдуард выступал в Заре, срок арендного соглашения с которой истек по окончании чемпионата. Соболь, как и все украинские сборники Шахтера, должен прибыть в расположение донецкого клуба 22 июня. Напомним, что в национальной команде Эдуард Соболь дебютировал в сентябре 2016 года под руководством Андрея Шевченко.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 15.06.2017 10:43
    -1
    От не розумію я таких, як Соболь. Він же за ротердам+ грати не буде. Як наслідок це ще 5 років аренд, скитання, невпевненості. Чому не перейти в клуб, в якому він буде потрібий?
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 15.06.2017 11:21
    0
    AlexDSan, 15.06.2017 10:43
    От не розумію я таких, як Соболь. Він же за ротердам+ грати не буде. Як наслідок це ще 5 років аренд, скитання, невпевненості. Чому не перейти в клуб, в якому він буде потрібий?
    За бабками женуться, хоч можна було піти за кордон в якийсь середнячок. І він не єдиний...
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