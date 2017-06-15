Эдуард Соболь подписал новый пятилетний контракт с Шахтером

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь подписал пятилетний контракт с донецким Шахтером.



Впрочем, это отнюдь не означает, что ближайший сезон он будет выступать под руководством Паулу Фонсеки, поскольку существует большая вероятность того, что воспитанник запорожского футбола отправится в аренду в Фенербахче. По крайней мере турки не скрывают своего интереса к крайнему защитнику. Этот вопрос должен решиться в скором времени.

В сборной Эдуард Соболь дебютировал под руководством Андрея Шевченко



Отметим, что прошлый сезон Эдуард выступал в Заре, срок арендного соглашения с которой истек по окончании чемпионата. Соболь, как и все украинские сборники Шахтера, должен прибыть в расположение донецкого клуба 22 июня. Напомним, что в национальной команде Эдуард Соболь дебютировал в сентябре 2016 года под руководством Андрея Шевченко.