Суонси хочет вернуть Адебайора в Премьер-Лигу

«Суонси» заинтересован в возвращении экс-нападающего «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» Эммануэля Адебайора в Премьер-Лигу. Как сообщает Daily Mirror, в данный момент главный тренер «лебедей» Пол Клемент активно подыскивает замену Бафетимби Гомису, который забил 21 гол в 33 матчах прошлого сезона, выступая за «Марсель» на правах аренды.

Несмотря на свои успехи на родине, у Гомиса нет будущего на «Либерти». Как раз Бафетимби «Суонси» и надеется использовать, чтобы переманить Адебайора из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

33-летний тоголезец присоединился к «Истанбул Башакшехир» лишь в январе и помог клубу завершить сезон на втором месте в турецком чемпионате, забив шесть голов в 11 матчах.

По информации источника, теперь «лебеди» попробуют обменять Гомиса на Адебайора. Сам Эммануэль с радостью покинет Турцию ради возможности вернуться в Англию.