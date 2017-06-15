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Суонси хочет вернуть Адебайора в Премьер-Лигу

«Лебеди» хотят обменять Гомиса на тоголезца

  • 15.06.2017 10:28
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«Суонси» заинтересован в возвращении экс-нападающего «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» Эммануэля Адебайора в Премьер-Лигу. Как сообщает Daily Mirror, в данный момент главный тренер «лебедей» Пол Клемент активно подыскивает замену Бафетимби Гомису, который забил 21 гол в 33 матчах прошлого сезона, выступая за «Марсель» на правах аренды.

Несмотря на свои успехи на родине, у Гомиса нет будущего на «Либерти». Как раз Бафетимби «Суонси» и надеется использовать, чтобы переманить Адебайора из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

33-летний тоголезец присоединился к «Истанбул Башакшехир» лишь в январе и помог клубу завершить сезон на втором месте в турецком чемпионате, забив шесть голов в 11 матчах.

По информации источника, теперь «лебеди» попробуют обменять Гомиса на Адебайора. Сам Эммануэль с радостью покинет Турцию ради возможности вернуться в Англию.

Источник — Fapl.ru

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