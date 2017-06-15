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МУРАДОВ: «Абонементы на Шахтер – экономия времени и денег»

Начальник отдела продажи билетов рассказал об абонементах на домашние матчи «Шахтера»

  • 15.06.2017 10:12
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Начальник отдела продажи билетов ФК «Шахтер» Александр Мурадов рассказал об абонементах на домашние матчи «Шахтера» в сезоне-2017/18:

- Объясните пожалуйста, зачем приобретать болельщикам абонемент, если всегда можно купить билет?
- Прежде всего это экономия денег и времени. Человек не стоит в очереди, ему не нужно каждый раз приходить заранее в кассу для покупки билета. К тому же он имеет постоянное место на трибунах. Это один момент. Второе: владельцы абонементов имеют приоритетное право на приобретение билетов на еврокубковые поединки, в нашем случае на матчи группового этапа Лиги чемпионов. При этом цена до 20 процентов меньше. Также при наличии абонемента можно купить дополнительные билеты, к примеру, для членов семьи, друзей, знакомых. Немаловажный плюс – скидка в фаншопе. Абонемент дает возможность приобрести любую атрибутику на 15% меньше ее стоимости.

- Планируется ли реализация пакетов Лиги чемпионов на все три матча групповой стадии?
- Конечно. Они будут продаваться только владельцам абонементов. Думаю, количество желающих будет равномерным количеству купивших абонемент на сезон.

- Их владельцы смогут посетить все домашние матчи или только первого этапа?
- Нет, абонементы действуют весь сезон. Их владельцы смогут ходить на поединки как первого этапа чемпионата, так и второго.

Напомним, «Шахтер» начнет продажу абонементов на новый сезон в понедельник, 19 июня.

Источник — Sport.ua

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