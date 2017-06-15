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Беланда переходит в Галатасарай за 8 миллионов евро

«Динамо» выгодно продало ненужного хавбека

  • 15.06.2017 09:42
  • 2750 просмотров
  • 11 комментария
Метки
Беланда переходит в Галатасарай за 8 миллионов евро

Похоже, трансфер Юнеса Беланда в «Галатасарай» можно считать свершившимся фактом. Известный журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о трансфере хавбека в «Галатасарай» за 8 миллионов евро.

Личный контракт с клубом Беланда согласовал еще несколько недель назад, поэтому оставалось только дождаться договоренностей между клубами.

Подтверждает трансфер и турецкая пресса, но официальные сайты клубов пока молчат.

Прошлый сезон Беланда отыграл в аренде в «Ницце».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alegofich
    alegofich, 15.06.2017 09:47
    +3
    Неужто научился продавать игроков суркис?... Может и усиление толковое будет?
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    darvey77
    online
      darvey77, 15.06.2017 09:57
    -3
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    mafa12
      mafa12, 15.06.2017 10:01
    +8
    ну так его же за 12 лямов покупали... о какой выгоде идёт речь...
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    Bil Geyts
      Bil Geyts, 15.06.2017 10:09
    +5
    mafa12, 15.06.2017 10:01
    ну так его же за 12 лямов покупали... о какой выгоде идёт речь...
    о той , что за аренды тоже деньги получали
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    kievs05
    kievs05, 15.06.2017 10:16
    +1
    от такого игрока как Беланда не отказались бы многие клубы. По этому я бы не стал называть его "ненужный". Он однозначно усилил бы Динамо. Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
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    darvey77
    online
      darvey77, 15.06.2017 10:18
    +1
    kievs05, 15.06.2017 10:16
    от такого игрока как Беланда не отказались бы многие клубы. По этому я бы не стал называть его "ненужный". Он однозначно усилил бы Динамо. Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
    ---------------------------------------------------
    у него глаза не так светятся
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    acrobat2
      acrobat2, 15.06.2017 10:21
    0
    Bil Geyts, 15.06.2017 10:09
    mafa12, 15.06.2017 10:01
    ну так его же за 12 лямов покупали... о какой выгоде идёт речь...

    о той , что за аренды тоже деньги получали
    а зп не платили? в аренду обычно и отдают что бы зп не платить(аренлда бесплатная) или что бы покрывать часть зп.
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    Arius.
      Arius., 15.06.2017 10:44
    +2
    Аха выгодно? У Шахты спросите что такое выгодно продать, а здесь чисто чтобы в хороший минус не уйти!
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    Arius.
      Arius., 15.06.2017 10:45
    0
    kievs05, 15.06.2017 10:16
    от такого игрока как Беланда не отказались бы многие клубы. По этому я бы не стал называть его "ненужный". Он однозначно усилил бы Динамо. Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
    Думаю что он банально не хочет играть в деград лиге УГЛ!
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 15.06.2017 11:04
    +1
    kievs05, 15.06.2017 10:16
    от такого игрока как Беланда не отказались бы многие клубы. По этому я бы не стал называть его "ненужный". Он однозначно усилил бы Динамо. Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
    Беланда в своё время Буяльскому конкуренцию вполне заслуженно проигрывал. Так что это большой вопрос насчёт того, что он "однозначно усилил бы".
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    уух
    online
      уух, 15.06.2017 11:11
    +1
    kievs05, 15.06.2017 10:16
    Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
    --------------------------------

    скорее всего, он сам в Киеве оставаться не хочет
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