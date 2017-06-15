Беланда переходит в Галатасарай за 8 миллионов евро

Похоже, трансфер Юнеса Беланда в «Галатасарай» можно считать свершившимся фактом. Известный журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о трансфере хавбека в «Галатасарай» за 8 миллионов евро.
Личный контракт с клубом Беланда согласовал еще несколько недель назад, поэтому оставалось только дождаться договоренностей между клубами.
Подтверждает трансфер и турецкая пресса, но официальные сайты клубов пока молчат.
Прошлый сезон Беланда отыграл в аренде в «Ницце».
Источник — Sport.ua
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у него глаза не так светятся
ну так его же за 12 лямов покупали... о какой выгоде идёт речь...
о той , что за аренды тоже деньги получали
Вопрос в другом, почему его не оставили? наверное ради экономии
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скорее всего, он сам в Киеве оставаться не хочет
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