Беланда переходит в Галатасарай за 8 миллионов евро

Похоже, трансфер Юнеса Беланда в «Галатасарай» можно считать свершившимся фактом. Известный журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте сообщил о трансфере хавбека в «Галатасарай» за 8 миллионов евро.

Личный контракт с клубом Беланда согласовал еще несколько недель назад, поэтому оставалось только дождаться договоренностей между клубами.

Подтверждает трансфер и турецкая пресса, но официальные сайты клубов пока молчат.

Прошлый сезон Беланда отыграл в аренде в «Ницце».