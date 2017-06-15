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Артем БЕСЕДИН: «Постараюсь подойти к сборам в хорошей форме»

Форвард «Динамо» - о матче сборной и предстоящем отпуске

  • 15.06.2017 09:37
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Динамо Киве от Шурика
© Динамо Киве от Шурика

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал об отпуске и планах на сборы. Напомним, «бело-синие» выйдут из отпуска уже в ближайший понедельник, но те футболисты, которые находились в расположении сборной Украины вплоть до недавнего матча с Финляндией, присоединятся к команде 26-го июня (в число этих исполнителей входит и Беседин, который, напомним, отличился голом в ворота финской сборной).

— Отдыхаю дома, в Харькове, провожу время с семьей и родственниками. Словом, ничего экстраординарного, все спокойно. Давно не был дома, поэтому решил в этом году отказаться от поездки на море. Вообще, больше всего люблю отдых с семьей.

— Эмоции после матча с Финляндией уже улеглись?
— В целом, да. Так получилось, что мне удалось забить победный мяч, но такова работа нападающего. На гол мы работаем всей командой, точно так же, как и защищаемся все вместе. Атака и оборона это одно целое. И не важно, кто поставит решающую точку, сегодня это могу быть я, а завтра — кто-нибудь другой.

— В «Динамо» поменялся главный тренер, чего ожидаете от работы с Александром Хацкевичем?
— Мое дело работать, полностью отдаваться на поле в тренировках и играх. Постараюсь подойти к сборам в хорошей, оптимальной форме и проявить свои лучшие качества. Что касается конкуренции, то я уже к ней привык. Главное, чтобы эта конкуренция была здоровой, как это и есть у нас в «Динамо».

— Насколько хорошо вы знаете Александра Хацкевича? Доводилось играть под его руководством?
— Нет, работать вместе нам не приходилось, но я знаком с Александром Николаевичем, у нас рабочие отношения, думаю, трудностей с тем, чтобы хорошо поладить, не возникнет.

Источник — ФК Динамо Киев

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