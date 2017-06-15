Евгений Новак может сменить Вардар на Зарю

28-летний украинский защитник Евгений Новак уже в самое ближайшее время может пополнить состав бронзового призера чемпионата Украины — луганской «Зари». «Заря», выполнив задачу на сезон (бронзовые медали и участие в групповом турнире Лиги Европы), намерена укрепить свой состав квалифицированными игроками. Желание руководства «Зари» подписать контракты с опытными футболистами возникло еще и потому, что некоторые игроки, как например, Бонавентуре, уже покинули стан луганской команды.



Взор руководства клуба, как нам стало известно, пал на центрального защитника македонского «Вардара» Евгения Новака. Воспитанник киевского «Динамо» два последних сезона играл в чемпионате Македонии и дважды становился чемпионом этой страны. По мнению специалистов и журналистов, Евгений Новак заслуженно попадал в разные символические сборные чемпионата Македонии. Его игра — надежность и эффективность. Новак прекрасно проявил себя в европейском футболе. К тому же у него есть опыт выступления в Лиге чемпионов УЕФА, что немаловажно.



Руководители луганской «Зари» ныне проводят переговоры с руководством «Вардара» на тему трансфера Новака в стан бронзового призера украинского чемпионата. Сделка может состояться уже в ближайшие дни. Если же, по какой-то причине, стороны не достигнут компромисса в переговорах, то уже зимой Евгений Новак может подписать полноценный контракт с «Зарей». Ведь тогда до истечения контракта с «Вардаром» остается менее 6 месяцев.



При этом развитии событий Евгений Новак достанется «Заре» бесплатно. Но в этом случае украинский защитник может пополнить ряды подопечных Вернидуба лишь в июле 2018 года.