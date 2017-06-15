АПЛ: Известно расписание первого тура

Неужто научился продавать игроков суркис?... Может и усиление толковое будет?

Я хоть и фанат боевых искусств, но скажу одно-я даже смотреть эту пародию не буду, потому что это...

Зарабатывать можно где угодно, но сердцем быть с нами, а как оно там...

Абсолютно нулёвый игрок последние пару лет, пусть играет там, где нужен хоть кому-то.