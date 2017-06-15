АПЛ: Известно расписание первого тура

Стало известно расписание первого тура нового сезона в АПЛ. Чемпион Англии «Челси» начнет сезон домашним поединком против «Бернли».
Расписание первого тура:
«Арсенал» — «Лестер»
«Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Челси» — «Бёрнли»
«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд»
«Эвертон» — «Сток Сити»
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» — «Суонси»
«Уотфорд» — «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» — «Борнмут»
Базовая дата тура 12 августа.
Источник — Sport.ua
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