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АПЛ: Известно расписание первого тура

Чемпион Англии «Челси» начнет сезон домашним поединком против «Бернли»

  • 15.06.2017 08:51
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Стало известно расписание первого тура нового сезона в АПЛ. Чемпион Англии «Челси» начнет сезон домашним поединком против «Бернли».

Расписание первого тура:

«Арсенал» — «Лестер»
«Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Челси» — «Бёрнли»
«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд»
«Эвертон» — «Сток Сити»
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» — «Суонси»
«Уотфорд» — «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» — «Борнмут»

Базовая дата тура 12 августа.

Источник — Sport.ua

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