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Андрей ЦУРИКОВ: «Переход в Зарю? Это неправда»

Хавбек «Динамо» в луганский клуб пока не собирается

  • 15.06.2017 08:47
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ФК Александрия. Андрей Цуриков
© ФК Александрия. Андрей Цуриков

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Цуриков опроверг информацию о своем переходе в «Зарю». Несколько дней назад ряд украинских СМИ сообщили, что футболист продолжит карьеру в луганской команде. 

«Переход в «Зарю»? Нет, это неправда» - заявил Цуриков.

Последний сезон игрок провел в аренде в «Александрии», где сыграл 23 матча отметился двумя ассистами. 

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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