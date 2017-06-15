Андрей ЦУРИКОВ: «Переход в Зарю? Это неправда»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Цуриков опроверг информацию о своем переходе в «Зарю». Несколько дней назад ряд украинских СМИ сообщили, что футболист продолжит карьеру в луганской команде.

«Переход в «Зарю»? Нет, это неправда» - заявил Цуриков.

Последний сезон игрок провел в аренде в «Александрии», где сыграл 23 матча отметился двумя ассистами.

Александр НАГОЛЮК