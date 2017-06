Лига наций УЕФА: возможный расклад

В сентябре 2018 года будут сыграны первые матчи Лиги наций УЕФА. В рамках турнира 55 сборных будут разбиты на четыре дивизиона, но кто попадет куда?



КТО ИДЕТ В КАКОЙ ДИВИЗИОН?



– Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 11 октября 2017 года, стыковые матчи в зачет не пойдут).

– В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а 16 последних – в лигу D.

– Дивизионы A и B будут состоять из четырех трио.

– Дивизион C будет состоять из одного трио и трех квартетов

– Дивизион D будет состоять из четырех квартетов

– Процедура жеребьевки будет утверждена позже

– Лига наций учитывает принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд в Лиге наций будет определять состав корзин для жеребьевки последующих Европейских квалификаций.



КАК ВЫГЛЯДЕЛИ БЫ ДИВИЗИОН, ЕСЛИ УЧИТЫВАЛСЯ БЫ НЫНЕШНИЙ РЕЙТИНГ?



Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018 (не путать с отдельным рейтингом ФИФА). Если бы состав дивизионов Лиги наций определялся им, то картина выглядела бы следующим образом...



ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Швейцария, Италия, Англия, Польша, Хорватия, Исландия, Швеция



ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Словакия, Россия, Нидерланды, УКРАИНА, Босния и Герцеговина, Австрия, Ирландия, Северная Ирландия, Турция, Уэльс, Чехия, Словения



ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Венгрия, Дания, Греция, Албания, Румыния, Сербия, Черногория, Израиль, Шотландия, Болгария, Норвегия, Кипр, Литва, Азербайджан, Беларусь



ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)

Финляндия, Эстония, Армения, Грузия, Фарерские острова, Латвия, БЮР Македония, Молдова, Казахстан, Люксембург, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Сан-Марино, Гибралтар



Состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании группового этапа Европейской квалификации в октябре, поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.



Однако при нынешнем положении дел. ..



– Бельгия, Швейцария, Хорватия, Польша, Исландия и Швеция, выступая в дивизионе A, получат возможность выиграть первый титул на уровне сборных. Победитель определится в финальном турнире из четырех команд в июне 2019 года.



– Со сборной Украины в дивизионе B пока находятся бывшие чемпионы Европы голландцы и полуфиналисты ЕВРО-2016 валлийцы.



– Участники ЕВРО-2016 Венгрия, Румыния и Албания находятся в ровном по составу дивизионе С.



– Одна сборная из дивизиона D получит путевку на ЕВРО-2020. Ее обладатель определится в мартовском турнире с участием четырех победителей групп дивизиона. Из этих команд в крупном форуме ранее участвовала только Латвия, выступавшая на ЕВРО-2004.



Россия и Украина могут попасть в одну лигу, но не в одну группу. То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения Исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки.