Саутгемптон уволил Клода Пюэля

«Саутгемптон» официально объявил о расставании со своим главным тренером Клодом Пюэлем после всего одного года сотрудничества.Напомним, Пюэль был утвержден рулевым «святых» лишь в июне прошлого года, заключив контракт на три года. В своем дебютном английском сезоне Клод привел «Саутгемптон» к восьмому месту в Премьер-Лиге.

Кроме того, «святые» под руководством 55-летнего француза добрались до финала Кубка Лиги, где уступили «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Подводя итоги сезона, спортивный директор «Саутгемптона» Лес Рид неудовлетворительно оценил работы Пюэля, и это сподвигло высшее руководство клуба расторгнуть контракт с бывшим тренером «Монако», «Лилля», «Лиона» и «Ниццы».

Добавим, ранее пресса сообщала, что «Саутгемптон» уволит Пюэля только в том случае, если найдет подходящего и доступного кандидата на замену. «Святые» упустили возможность заполучить Марку Силву, Клаудио Раньери или Рогера Шмидта, но Томас Тухель или Маурисио Пеллегрино все еще могут оказаться на «Сент Мэри».