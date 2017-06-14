Игорь Беланов откроет в Испании футбольный лагерь для детей из Украины

12 июня в Испании в городе Daya Vieja (провинция Alicante ) между Фондом Игоря Беланова и мэром Rafa Vives было подписано соглашение об открытии весной 2018 года спортивно-футбольного лагеря Camps Teens для детей от 8 до 18 лет.
Заниматься с детьми будут тренеры команд испанской La Liga. Уже есть договоренности с детскими школами клубов LaLiga о совместных турнирах между ученикам.
«Принять участие в обучении и сборах смогут все желающие и подающие надежды футболисты. Для талантливых детей из Украины будем искать спонсоров и меценатов», — сообщил Игорь Беланов на своей странице в Facebook.
Источник — Facebook.com
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Респект Беланову. Главное, что бы отбор в такой лагерь был по спортивному принципу.
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Ну да....
Если спортсмен и талантлив, то прямая дорога в ДК....
А если ШО не ТАК, то оставайся в Испании бездарем, как Месси...
есть спорт лагеря в Украине с куда более высоким потенциалом для ребенка. чем весь этот бизнес на мечте о богатых детях-футболистах.....
очень жаль, что чувак с таким футбольным прошлым думает как прокормить семью,и как кого об#ебать на детях.....
есть спорт лагеря в Украине с куда более высоким потенциалом для ребенка. чем весь этот бизнес на мечте о богатых детях-футболистах.....
очень жаль, что чувак с таким футбольным прошлым думает как прокормить семью,и как кого об#ебать на детях.....
А шо, альтернативы не должно быть?
Ну да....
Если спортсмен и талантлив, то прямая дорога в ДК....
А если ШО не ТАК, то оставайся в Испании бездарем, как Месси...
Бери выше, гением, как Толян.
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