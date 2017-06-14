Игорь Беланов откроет в Испании футбольный лагерь для детей из Украины

12 июня в Испании в городе Daya Vieja (провинция Alicante ) между Фондом Игоря Беланова и мэром Rafa Vives было подписано соглашение об открытии весной 2018 года спортивно-футбольного лагеря Camps Teens для детей от 8 до 18 лет.



Заниматься с детьми будут тренеры команд испанской La Liga. Уже есть договоренности с детскими школами клубов LaLiga о совместных турнирах между ученикам.



«Принять участие в обучении и сборах смогут все желающие и подающие надежды футболисты. Для талантливых детей из Украины будем искать спонсоров и меценатов», — сообщил Игорь Беланов на своей странице в Facebook.