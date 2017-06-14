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Игорь Беланов откроет в Испании футбольный лагерь для детей из Украины

С украинскими юными футболистами будут заниматься тренеры команд испанской La Liga

  • 14.06.2017 23:48
  • 195 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Facebook.com. Rafa Vives и Игорь Беланов
© Facebook.com. Rafa Vives и Игорь Беланов
12 июня в Испании в городе Daya Vieja (провинция Alicante ) между Фондом Игоря Беланова и мэром Rafa Vives было подписано соглашение об открытии весной 2018 года спортивно-футбольного лагеря Camps Teens для детей от 8 до 18 лет.
 
Заниматься с детьми будут тренеры команд испанской La Liga. Уже есть договоренности с детскими школами клубов LaLiga о совместных турнирах между ученикам.
 
«Принять участие в обучении и сборах смогут все желающие и подающие надежды футболисты. Для талантливых детей из Украины будем искать спонсоров и меценатов», — сообщил Игорь Беланов на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Footballboy
    online
    Footballboy, 14.06.2017 23:54
    +1
    Респект Беланову. Главное, что бы отбор в такой лагерь был по спортивному принципу.
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 15.06.2017 00:03
    -1
    не хочется хамить, а ЩО не в Бердянске или в......
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    toli0808
    online
      toli0808, 15.06.2017 00:21
    -1
    Footballboy, 14.06.2017 23:54
    Респект Беланову. Главное, что бы отбор в такой лагерь был по спортивному принципу.
    ---------------------------------------------------------------
    Ну да....
    Если спортсмен и талантлив, то прямая дорога в ДК....
    А если ШО не ТАК, то оставайся в Испании бездарем, как Месси...
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    vikman
    online
      vikman, 15.06.2017 00:28
    0
    какой нах респект??!! чувак валит из страны, и ищет идеи бизнеса для содержания семьи.....какаой спортивный принцип??!! посчитайте перелет в два конца, проживание, зарплаты самых дешевых бездарных тренеров, + рентабельность собственников бизнеса...меньше штукарика евриков/мес никуда..((
    есть спорт лагеря в Украине с куда более высоким потенциалом для ребенка. чем весь этот бизнес на мечте о богатых детях-футболистах.....
    очень жаль, что чувак с таким футбольным прошлым думает как прокормить семью,и как кого об#ебать на детях.....
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 15.06.2017 00:41
    0
    vikman, 15.06.2017 00:28
    какой нах респект??!! чувак валит из страны, и ищет идеи бизнеса для содержания семьи.....какаой спортивный принцип??!! посчитайте перелет в два конца, проживание, зарплаты самых дешевых бездарных тренеров, + рентабельность собственников бизнеса...меньше штукарика евриков/мес никуда..((
    есть спорт лагеря в Украине с куда более высоким потенциалом для ребенка. чем весь этот бизнес на мечте о богатых детях-футболистах.....
    очень жаль, что чувак с таким футбольным прошлым думает как прокормить семью,и как кого об#ебать на детях.....

    А шо, альтернативы не должно быть?
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 15.06.2017 00:42
    0
    toli0808, 15.06.2017 00:21

    Ну да....
    Если спортсмен и талантлив, то прямая дорога в ДК....
    А если ШО не ТАК, то оставайся в Испании бездарем, как Месси...

    Бери выше, гением, как Толян.
    Ссылка
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