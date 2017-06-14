Селезнев в Instagram: теперь «отжигает» и «по-русски»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев второй день подряд продолжает радовать своих подписчиков в Instagram филологическими способностями.
Вчера нападающий «писал» на английском, сегодня же умудрился в комментариях «отжечь» уже на русском.
Век живи - век учись, Женя
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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