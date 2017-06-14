Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Селезнев в Instagram: теперь «отжигает» и «по-русски»

Нападающий сборной Украины вновь отличился в социальных сетях

  • 14.06.2017 22:30
  • 2059 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев второй день подряд продолжает радовать своих подписчиков в Instagram филологическими способностями.

Вчера нападающий «писал» на английском, сегодня же умудрился в комментариях «отжечь» уже на русском.

Век живи - век учись, Женя

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.