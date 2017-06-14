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Болельщики Стали назвали капитана команды лучшим игроком сезона

Максим Каленчук заслужил признание болельщиков

  • 14.06.2017 23:33
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Лучшим игроком «Стали» в прошедшем сезоне стал полузащитник Максим Каленчук. Таковы итоги голосования, проведенного на официальном сайте каменского клуба. Максима поддержали 22% респондентов.

Капитан команды в сезоне 2016/17 провел 32 поединка, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Кроме того на счету Максима шесть голевых передач. Ни в одном поединке Каленчук не опускался ниже своего уровня, даже в неудачных для нашей команды играх.

Источник — ФК Сталь Каменское

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