Болельщики Стали назвали капитана команды лучшим игроком сезона

Лучшим игроком «Стали» в прошедшем сезоне стал полузащитник Максим Каленчук. Таковы итоги голосования, проведенного на официальном сайте каменского клуба. Максима поддержали 22% респондентов.
Капитан команды в сезоне 2016/17 провел 32 поединка, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Кроме того на счету Максима шесть голевых передач. Ни в одном поединке Каленчук не опускался ниже своего уровня, даже в неудачных для нашей команды играх.
Источник — ФК Сталь Каменское
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