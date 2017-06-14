Андриевский возвращается в Динамо из аренды в Черноморце

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский возвращается в «Динамо» из одесского «Черноморца». Его арендное соглашение истекло, а новое клубы не заключали.
Андриевский — креативный, техничный хавбек, воспитанник «Металлиста», однако, дебютировав за первую команду «Динамо», в основном составе закрепиться не сумел.
За одесситов провел 21 матч и забил 2 мяча.
За одесситов провел 21 матч и забил 2 мяча.
Источник — Динамомания
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