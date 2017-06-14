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Андриевский возвращается в Динамо из аренды в Черноморце

Его арендное соглашение истекло, а новое клубы не заключали

  • 14.06.2017 21:44
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Андриевский
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Андриевский
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский возвращается в «Динамо» из одесского «Черноморца». Его арендное соглашение истекло, а новое клубы не заключали.
 
Андриевский — креативный, техничный хавбек, воспитанник «Металлиста», однако, дебютировав за первую команду «Динамо», в основном составе закрепиться не сумел.

За одесситов провел 21 матч и забил 2 мяча.

Источник — Динамомания

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