Хавбек Халл Сити вернулся в строй после перелома черепа

Полузащитник «Халла» Райан Мейсон возобновил тренировки после тяжелейшей травмы головы, полученной в январе.Напомним, 22 января в матче Премьер-Лиги против будущих чемпионов жизнь Райана оказалась на волоске, когда он в верховом единоборстве столкнулся головами с Гари Кэхиллом и получил перелом черепа.

После оказания первой помощи медицинскими штабами обеих команд Райан в кислородной маске и на носилках был унесен с поля «Стэмфорд Бридж». Мейсон в состоянии комы был доставлен в госпиталь, где вскоре перенес операцию, в ходе которой доктора внедрили в череп футболиста 14 металлических пластин.

К счастью, процесс восстановления экс-игрока «Тоттенхэма» прошел гладко. А сегодня через свой официальный аккаунт в Твиттере 26-летний Мейсон сообщил о возвращении на тренировочное поле.

Таким образом, Райан имеет отличные шансы подготовиться к началу сезона Чемпионшипа под руководством нового тренера «тигров» Леонида Слуцкого.