ОФИЦИАЛЬНО: Тарас Михалик продлил контракт с Локомотивом

Защитник Тарас Михалик продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2017/18.
- Рад, что моё время в «Локомотиве» продолжается, и наше расставание с болельщиками не будет долгим, - сказал Тарас. - Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!
15 июня «Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Австрию.
Источник — ФК Локомотив Москва
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