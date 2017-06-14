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ОФИЦИАЛЬНО: Тарас Михалик продлил контракт с Локомотивом

Украинский защитник остается до конца сезона в Москве

  • 14.06.2017 19:51
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Метки
ФК Локомотив
© ФК Локомотив

Защитник Тарас Михалик продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2017/18.

- Рад, что моё время в «Локомотиве» продолжается, и наше расставание с болельщиками не будет долгим, - сказал Тарас. - Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!

15 июня «Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Австрию.

Источник — ФК Локомотив Москва

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