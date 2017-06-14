ОФИЦИАЛЬНО: Тарас Михалик продлил контракт с Локомотивом

А кто сомневался? Китайцев то нет.Россияне враги.Естественно чемпион

Друзья! понимаете, тут такое дело, что например Россия и Её спортсмены, победили в общем командно...

И вы после этого говорите, что украина це европа??? как была залупной страной, так и осталась с д...