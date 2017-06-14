ОФИЦИАЛЬНО: Бавария подписала Корентена Толиссо

В среду «Бавария» завершила переход Корентена Толиссо из французского «Лиона». 22-летний футболист сборной Франции подписал пятилетний контракт до 30 июня 2020 года.

Утром полузащитник успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт. В завершившемся сезоне Толиссо забил в составе семикратного чемпиона Франции 14 мячей. «В Лионе я провёл замечательное время, за которое этому клубу очень благодарен. Я неверотяно рад, что буду играть в составе одного из лучших клубов Европы. Я поставил перед собой большие цели вместе с «Баварией». Сегодня для меня великий день».

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»: «Мы очень счастливы, что несмотря на высокую конкуренцию смогли подписать этого молодого и очень интересного футболиста. Карло Анчелотти хотел подписать именно его для укомплектования линии полузащиты».