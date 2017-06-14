Матч Украина – Хорватия планируется провести на Олимпийском

Матч отбора к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Хорватией (9 октября) может пройти в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Напомним, сегодня появилась официальная информация о том, что Украина 2 июня примет Турцию на стадионе ОСК «Металлист».

Кроме вышеназванных матчей, «сине-желтые» в групповом турнире проведут матчи с Исландией (5 сентября в Рейкьявике) и Косово (6 октября в албанском Шкодере).