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Матч Украина – Хорватия планируется провести на Олимпийском

Точная информация о месте проведения поединка станет известна позже

  • 14.06.2017 18:45
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ZN.ua. НСК «Олимпийский»
© ZN.ua. НСК «Олимпийский»

Матч отбора к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Хорватией (9 октября) может пройти в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Напомним, сегодня появилась официальная информация о том, что Украина 2 июня примет Турцию на стадионе ОСК «Металлист».

Кроме вышеназванных матчей, «сине-желтые» в групповом турнире проведут матчи с Исландией (5 сентября в Рейкьявике) и Косово (6 октября в албанском Шкодере).

Источник — zbirna.com

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