Финал чемпионата Украины среди аматаров - на главном стадионе страны

Стало известно, что финальный поединок чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2016/2017 гг., в котором встретятся «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой обл., пройдёт в Киеве, на главном стадионе страны - НСК «Олимпийский». Матч состоится в понедельник, 19-го июня, и начнётся в 18:00.

Харьковская команда «Металлист 1925» за тур до окончания игр в групповом турнире завоевала первое место во второй группе, и получила право побороться за звание чемпиона Украины с победителем первой группы. Соперником харьковчан будет команда «Агробизнес» (Волочиск, Хмельницкая область), которая также досрочно стала победителем в своей группе, это ей удалось сделать за два тура до завершения группового турнира. Обе команды прошли нелёгкий путь к победе в группах. Так «Агробизнес» осеннюю часть чемпионата завершил на втором месте, а возглавлял тогда турнирную таблицу «Оскар» с села Подгорье, что на Ивано-Франковщине. И только весной "Агробизнесу" удалось оставить далёко позади всех конкурентов.

Что касается «Металлиста 1925», то его участие в финальном поединке было под вопросом до предпоследнего тура, ибо серьёзную конкуренцию харьковчанам составила команда «Таврия-Скиф» из села Роздол Запорожской области. Осенью часть соревнований во второй группе выиграла другая харьковская команда – «Солли Плюс», а весной развернулась нешуточная борьба за первое место между «Металлистом 1925» и «Таврией-Скиф». Оба коллектива теряли драгоценные очки там, где они, казалось бы, уже «в кармане». Так, обе команды сенсационно уступили на выезде аутсайдеру группы – «Авангарду» из города Корюковка Черниговской области. Но это уже всё позади.

И теперь, независимо от результатов матчей последнего 22-го тура, «Агробизнес» и «Металлист 1925» являются победителями своих групп, и именно они выйдут 19 июня на поле главного стадиона Украины, чтобы в бескомпромиссной борьбе определить чемпиона сезона 2016/2017. Что интересно, это было первое участие «Металлиста 1925» в чемпионате Украины среди аматоров и второе участие для «Агробизнеса». Кстати, чемпионат Украины среди аматорских команд впервые с 1999 года проводился по системе «осень-весна», и на старт в августе прошлого года вышли 24 лучшие любительские команды нашей страны.

Теперь кратко о каждом из финалистов. Оба коллектива созданы в 2016 году.

«Металлист 1925»

Год основания: 2016

Главный тренер: Александр Призетко (род. 31 января 1971 года, 46 лет)

Команда проводит свои матчи на ОСК «Металлист» (вместимость 40 003 зрителей)

Официальный сайт: metalist1925.com

Достижения команды:

Чемпион зимнего первенства Харьковской области 2017 года.

«Металлист 1925» - аматорский футбольный клуб из Харькова, созданный болельщиками в августе 2016 года. На днях он получил аттестат Комитета аттестации Федерации футбола Украины и стал полноправным членом украинской профессиональной футбольной лиги.

Главный тренер - Александр Призетко играл за «Металлист», «Динамо» (Киев), а также за ряд российских клубов, игрок сборной Украины (5 матчей). Александр начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Черноморец». Затем его пригласили в спортинтернат Харькова, где он и сформировался как футболист. За основной состав «Металлиста» дебютировал в 1990 году в матче против московского «Спартака». В 1993-м перешёл в киевское «Динамо», в составе которого стал двукратным чемпионом Украины.

В составе "Металлист 1925" в основном молодые харьковчане. Средний возраст команды – 22,5 года. Несколько игроков из числа молодых сыграли небольшое количество игр в украинской Премьер-лиге. Это Олег Синица, Андрей Ралюченко и Владислав Краев. Трём игрокам за 30 лет. Это капитан команды - Сергей Давыдов, а также Андрей Маслов и Александр Пивоваров. Сергею Давыдову - 32 года. Он воспитанник харьковского «Металлиста». На профессиональном уровне начал играть в харьковском «Металлист-2», потом выступал за команды «Металлист», «Волынь» (Луцк), «Закарпатье» (Ужгород), «Гелиос» (Харьков).

«Агробизнес» (г. Волочиск, Хмельницкая область)

Агробизнес (Волочиск) - аматорский футбольный клуб из города Волочиск, районного центра Хмельницкой области

Год основания: 2016

Президенты: Олег Собуцкий, Алексей Коваль

Главный тренер: Андрей Донец (род. 3 января 1981 года, 36 лет)

Стадион: "Юность" (вместимость 2700 зрителей)

Официальный сайт: fcab.com.ua

Достижения команды:

Серебряный призёр чемпионата Украины среди аматорских команд – 2016

В 2016 году в Волочиске была создана команда «Агробизнес», спонсором которой стала местная фирма «Агробизнес». В первом же сезоне выступления в чемпионате Украины среди аматоров команда дошла до финала. 8-го июля 2016 года в городе Умань в финале волочиская команда уступила команде «Балканы» из села Заря Одесской области. В финальном матче турнира команда из Одещины лишь с минимальным счетом обыграла «Агробизнес», забив гол в дополнительное время.

Главным тренером команды является 36-летний Андрей Донец.

Он начал заниматься футболом в 6 лет. Выступал за клубы «Збруч» (Волочиск) и клуб любительского чемпионата «Нива-Текстильник» из Дунаевцов. В 1999 году попал во львовские «Карпаты». В Высшей лиге дебютировал 18 марта 2000 года в матче против мариупольского «Металлурга» (1:0). За основу «Карпат» Андрей провёл 29 матчей в высшей и первой лиге, в Кубке Украины провёл 6 матчей и забил 1 гол. В 2005 году выступал за луцкую «Волынь», после играл за румынский клуб УТА из города Арада, затем снова за «Волынь». Потом у Андрея в карьере были такие клубы, как ужгородское «Закарпатье», симферопольская «Таврия», одесский «Черноморец» и «Буковина» из Черновцов.

Необходимо отметить тот факт, один из президентов клуба – Олег Собуцкий так же, как и главный тренер, является действующий игроком команды. Кроме того, Олег Собуцкий активно поддерживает ветеранскую сборную Украины. И ветеранская сборная под опекой Собуцкого уже поучаствовала в ряде турниров как всеукраинского, так и международного уровня. Команда «Агробизнес» в текущем сезоне провела 20 матчей в первой группе чемпионата Украины среди аматоров и не проиграла ни одного матча.

В составе «Агробизнеса» выступает Николай Темнюк, это лучший бомбардир турнира, на счету которого 15 забитых голов. А в составе «Металлиста 1925» играет Денис Скотаренко, у которого на счету 14 забитых мячей. Так что в финальной игре и определиться, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата.

Обе команды организуют выезд своих болельщиков на матч в Киеве.

Думается, матч будет интересен и для самих киевлян и гостей города, ибо ожидается боевой поединок, где сойдутся две лучшие любительские команды страны. Приглашаем болельщиков посетить этот матч. Вход на стадион будет бесплатным.