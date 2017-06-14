Володимир ШАРАН: «У Нідерландах нам запропонували хороших суперників»

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран розповів про майбутній тренувальний збір, який пройде в Нідерландах.



- Свою підготовку до нового сезону команда проведе в Нідерландах. Чому саме там вирішили провести навчально-тренувальний збір? Які плани на підготовку та хто буде суперником в спарингах?

- Все вирішувалось від підсумку чемпіонату. Якщо ми виходимо в Єврокубки, то нам потрібні хороші спаринг – партнери. Та фірма, з якою ми працюємо, запропонувала нам досить хороших суперників в Нідерландах, тому і зробили свій вибір саме на цій країні. Навчально – тренувальний збір планується з 25-го червня по 9 липня. Протягом цього часу ми проведемо 6 спарингів:



28 червня - ФК «Олександрія» - «Стяуа» (Румунія)

1 липня - ФК «Олександрія» - «Херенвен» (Нідерланди)

5 липня - ФК «Олександрія» - «Брюгге» (Бельгія)

6 липня - ФК «Олександрія» - «АЗ Алкмаар» (Нідерланди)

8 липня - ФК «Олександрія» - «Панатінаїкос» (Греція)

Ще один спаринг відбудеться 3 липня. Суперник ще уточнюється. Матчі плануються цікаві.



- Що Ви чекаєте від другої спроби в Лізі Європи?

- Зараз у нас з’являться нові люди. Ще багато виконавців не перепідписали контракти. У багатьох є пропозиції від інших клубів. Який би склад не був, не хочеться повторювати минулорічних помилок. Тим паче, що у нас будуть хороші спаринги з клубами, які неодноразово грали в єврокубках. Хочеться позитивного результату. В минулому році нам просто не вистачило досвіду. Головне, щоб не було травмованих. Тоді ми і зможемо сподіватись на позитивний результат. Ну і сподіваємось на успішне жеребкування.