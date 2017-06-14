Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Володимир ШАРАН: «У Нідерландах нам запропонували хороших суперників»

Керманич «Олександрії» – про майбутній збір

  • 14.06.2017 17:53
  • 240 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран розповів про майбутній тренувальний збір, який пройде в Нідерландах.

- Свою підготовку до нового сезону команда проведе в Нідерландах. Чому саме там вирішили провести навчально-тренувальний збір? Які плани на підготовку та хто буде суперником в спарингах?
- Все вирішувалось від підсумку чемпіонату. Якщо ми виходимо в Єврокубки, то нам потрібні хороші спаринг – партнери. Та фірма, з якою ми працюємо, запропонувала нам досить хороших суперників в Нідерландах, тому і зробили свій вибір саме на цій країні. Навчально – тренувальний збір планується  з 25-го червня по 9 липня. Протягом цього часу ми проведемо 6 спарингів:

28 червня - ФК «Олександрія» - «Стяуа» (Румунія)
1 липня - ФК «Олександрія» - «Херенвен» (Нідерланди)
5 липня - ФК «Олександрія» - «Брюгге» (Бельгія)
6 липня - ФК «Олександрія» - «АЗ Алкмаар» (Нідерланди)
8 липня - ФК «Олександрія» - «Панатінаїкос» (Греція)
Ще один спаринг відбудеться 3 липня. Суперник ще уточнюється.  Матчі плануються цікаві.

- Що Ви чекаєте від другої спроби в Лізі Європи?
- Зараз у нас з’являться нові люди. Ще багато виконавців не перепідписали контракти. У багатьох є пропозиції від інших клубів. Який би склад не був, не хочеться повторювати минулорічних помилок. Тим паче, що у нас будуть хороші спаринги з клубами, які неодноразово грали в єврокубках.  Хочеться позитивного результату. В минулому році нам просто не вистачило досвіду.  Головне, щоб не було травмованих. Тоді ми і зможемо сподіватись на позитивний результат. Ну і сподіваємось на успішне жеребкування.

Источник — ФК Александрия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.