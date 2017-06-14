Эрик Абидаль стал послом Барселоны

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль вернулся в каталонский клуб. 37-летний француз станет послом «сине-гранатовых».

В рамках своей работы Абидаль будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях. Кроме того Абидаль присоединится к проекту Legends, команде бывших игроков, которые участвуют в товарищеских матчах по всему миру.

Напомним, Абидаль перешел в «Барселону» в 2007 году. Спустя шесть лет француз перебрался в «Монако», а завершил карьеру в «Олимпиакосе» в 2014 году.