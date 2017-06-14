Десна: «К нам приезжает Павелко, после этого визита все станет ясно»

Каждую ночь ровно в 3:00 просыпался в холодном поту: "...ИЛЬИЧЕВЕЦ... НЕ-Е-ЕТ!!! СНОВА ОН!!!...

Что ж такое. На спине еще место есть?

Как всегда подгадили. Что за народ.

__________________________________... и тут Остапа понесло Чем бы дитя не тешилось....

Все правильно!

Кушиташвили, сразу видно что типичный мокша)))

При чем тут парад балабол? Я про перелеты спрашиваю

Насчет парада таки да, но понимаешь, аккумулятор сел, не могу снимки выложить. ...