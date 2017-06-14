Десна: «К нам приезжает Павелко, после этого визита все станет ясно»

Исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что в ближайшее время решится судьба клуба.
«Думаю, все прояснится уже сегодня. К нам приезжает президент ФФУ Андрей Павелко.
Скорее всего, после этого визита все станет ясно», – сказал Ушарук.
Ранее сообщалось, что предлагает провести аудит «Десны» и «Вереса» компанией из топ-четверки мира (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG).
Источник — Вести
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