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Десна: «К нам приезжает Павелко, после этого визита все станет ясно»

Исполнительный директор черниговского клуба заявил, что ситуация может разрешиться сегодня

  • 14.06.2017 16:54
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ФК Десна
© ФК Десна

Исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что в ближайшее время решится судьба клуба.

«Думаю, все прояснится уже сегодня. К нам приезжает президент ФФУ Андрей Павелко.

Скорее всего, после этого визита все станет ясно», – сказал Ушарук.
Ранее сообщалось, что предлагает провести аудит «Десны» и «Вереса» компанией из топ-четверки мира (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG).

Источник — Вести

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