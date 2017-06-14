Аббьяти возвращается в Милан на должность менеджера

Бывший игрок «Милана» Кристиан Аббьяти возвращается в родной клуб. Сегодня его представили в качестве одного из менеджеров клуба.

Экс-вратарь «россо-нери» будет подчиняться спортивному директору Массимилиано Мирабелли. Его главной задачей станет поддержание связи между командой и руководством клуба.

Напомним, Аббьяти провел в «Милане» 15 сезонов, сыграв при этом 380 матчей. За это время он выиграл 3 титула чемпиона Италии, Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.