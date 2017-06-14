Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Аббьяти возвращается в Милан на должность менеджера

Бывший игрок «россо-нери» будет поддерживать связь между командой и руководством клуба

  • 14.06.2017 15:53
  • 242 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Милан. Кристиан Аббьяти
© ФК Милан. Кристиан Аббьяти

Бывший игрок «Милана» Кристиан Аббьяти возвращается в родной клуб. Сегодня его представили в качестве одного из менеджеров клуба.

Экс-вратарь «россо-нери» будет подчиняться спортивному директору Массимилиано Мирабелли. Его главной задачей станет поддержание связи между командой и руководством клуба.

Напомним, Аббьяти провел в «Милане» 15 сезонов, сыграв при этом 380 матчей. За это время он выиграл 3 титула чемпиона Италии, Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Источник — ФК Милан

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.