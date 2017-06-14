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ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Украины примет Турцию в Харькове

Матч состоится в субботу, 2 сентября

  • 14.06.2017 15:10
  • 390 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

Матч 7-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Турции пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».

Игра состоится в субботу, 2 сентября, начнется в 21:45.

Напомним, в первом поединке против Турции Украина не удержала победный счет в Конье и довольствовалась ничейным результатом (2:2).

С тех пор, как Харьков вновь получил право на проведение международных матчей, национальная команда Украины сыграла там товарищеский матч против Сербии 15 ноября 2016 года.

Источник — ФИФА

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Комментарии
    garik83
    online
      garik83, 14.06.2017 15:14
    0
    Сойдет!
    Похерили Львов бараны мля.....
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    airwolf77
      airwolf77, 14.06.2017 15:15
    +3
    ну и хорошо...и погромче путенх@ло...чтоб аж в Белгороде слышно было
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    alegofich
    alegofich, 14.06.2017 15:18
    +1
    Помним как с сербами флаги жгли...
    если хотите остаться без футбола надолго? - то продолжайте
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    pulse240
      pulse240, 14.06.2017 15:21
    -4
    airwolf77, 14.06.2017 15:15
    ну и хорошо...и погромче путенх@ло...чтоб аж в Белгороде слышно было
    Путин умный мужик, чего о тебе не скажешь
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    lelikkkk
    online
      lelikkkk, 14.06.2017 15:23
    +1
    Когда в Киеве увидят сборную с Шевченко??
    Надоело смотреть по тв.
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    airwolf77
      airwolf77, 14.06.2017 15:26
    +1
    pulse240, 14.06.2017 15:21
    airwolf77, 14.06.2017 15:15
    ну и хорошо...и погромче путенх@ло...чтоб аж в Белгороде слышно было

    Путин умный мужик, чего о тебе не скажешь
    мужик никогда не скажет --- ЖЕНЩИНЫ и ДЕТИ впереди,а наши солдаты сзади...и если ты защищаесь это конечное существо то ты такой же как и он...и расеявпердинизм иди впаривай на спортсру...какого тут шаришься?
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    lelikkkk
    online
      lelikkkk, 14.06.2017 15:28
    0
    этот матч мог собрать полный Олимпийский.
    а матч с Хорватией домашний, скорее не будет иметь значения и соберет 10000 зрителей.
    я конечно желаю сборной успеха, я за нее болею, но риск очень большой.
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