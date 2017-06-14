ОФИЦИАЛЬНО: Сборная Украины примет Турцию в Харькове

Матч 7-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Турции пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
Игра состоится в субботу, 2 сентября, начнется в 21:45.
Напомним, в первом поединке против Турции Украина не удержала победный счет в Конье и довольствовалась ничейным результатом (2:2).
С тех пор, как Харьков вновь получил право на проведение международных матчей, национальная команда Украины сыграла там товарищеский матч против Сербии 15 ноября 2016 года.
Источник — ФИФА
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Похерили Львов бараны мля.....
если хотите остаться без футбола надолго? - то продолжайте
Надоело смотреть по тв.
ну и хорошо...и погромче путенх@ло...чтоб аж в Белгороде слышно было
Путин умный мужик, чего о тебе не скажешь
а матч с Хорватией домашний, скорее не будет иметь значения и соберет 10000 зрителей.
я конечно желаю сборной успеха, я за нее болею, но риск очень большой.
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