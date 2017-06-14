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Олександрія проведе 6 товариських матчів на зборах в Нідерландах

Підопічні Володимира Шарана запланували серйозну підготовку до єврокубків

  • 14.06.2017 14:44
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ФК Александрия
© ФК Александрия

17-го червня ФК «Олександрія» повертається з відпустки, а вже 25-го червня підопічні Володимира Шарана відправляться на двотижневий (з 25 червня - по 9 липня) навчально-тренувальний збір в Нідерланди, де проведуть 6 контрольних поєдинків.

Розклад матчів:

28/06 – «Стяуа»
01/07 – «Херенвен»
03/07 – *суперник уточнюється
05/07 – «Брюгге»
06/07 – АЗ
08/07 – «Панатінаікос»

Источник — ФК Александрия

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