Олександрія проведе 6 товариських матчів на зборах в Нідерландах

17-го червня ФК «Олександрія» повертається з відпустки, а вже 25-го червня підопічні Володимира Шарана відправляться на двотижневий (з 25 червня - по 9 липня) навчально-тренувальний збір в Нідерланди, де проведуть 6 контрольних поєдинків.
Розклад матчів:
28/06 – «Стяуа»
01/07 – «Херенвен»
03/07 – *суперник уточнюється
05/07 – «Брюгге»
06/07 – АЗ
08/07 – «Панатінаікос»
Источник — ФК Александрия
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