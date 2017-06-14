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ЭДМАР: «Даже не знаю, какими словами назвать Курченко»

Бывший игрок «Металлиста» – об уходе из клуба

  • 14.06.2017 14:20
  • 799 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Металлист. Эдмар
© ФК Металлист. Эдмар

Экс-игрок «Металлиста» и «Днепра» Эдмар рассказал об уходе из украинских клубов.

- Какой была обстановка, когда уже опытные игроки «Днепра» начали покидать команду?
- Тогда дела дошли до такого, что на вопросы о долгах, которые накопились за долгий период, нам никто не отвечал. После этого я лично для себя решил: если такое отношение, то нет смысла сидеть и ждать чего-то. Да и к тому же мой контракт с клубом подошел к завершению, поэтому я покинул команду.

- Ситуацию можно сравнить с той, которая ранее была в «Металлисте»?
- Чем-то она похожа, но в «Днепре» были люди, которые могли найти деньги и решить проблемы, тогда как в «Металлисте» пропали вовсе все, а до этого всем просто врали прямо в лицо. Вернее не все, а тогдашний президент команды - Сергей Курченко.

- Обида на Курченко осталась?
- Обида? Я даже не знаю, какими словами его назвать. Нельзя так делать, ведь была команда с большой историей, футбольным городом и прекрасными болельщиками. Если он сам харьковчанин, то ему самому должно быть совестно за свой поступок. Хотя, может, ему и все равно... Я не знаю. Но так поступать нельзя!

Источник — Footboom

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Комментарии
    FranzFCMetallist
      FranzFCMetallist, 14.06.2017 14:44
    +7
    Вероятно, это лучший легионер за историю ЧУ!
    Я сейчас имею ввиду человеческие качества.
    Хотя и игрок он хорошего уровня.
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