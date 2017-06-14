Серхио Наварро может возглавить Карпаты

Новый исполнительный директор «Карпат» Дарио Друди заявил во вчерашнем интервью, что хочет, чтобы новым наставником львовян стал испанский специалист.
А уже сегодня появилась информация, что тренировать «зелено-белых» будет Серхио Наварро, который с 2014 года занимал пост директора по методологии академии «Вильярреала». Также испанец работал с молодежной командой «Рубина».
Помогать Наварро будет сын Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил.
Источник — #FootballHub
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