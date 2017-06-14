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Серхио Наварро может возглавить Карпаты

Новый исполнительный директор львовян Дарио Друди заинтересован в услугах испанского специалиста

  • 14.06.2017 14:10
  • 1147 просмотров
  • 1 комментария
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tecnicodeportivo.net. Серхио Наварро
© tecnicodeportivo.net. Серхио Наварро

Новый исполнительный директор «Карпат» Дарио Друди заявил во вчерашнем интервью, что хочет, чтобы новым наставником львовян стал испанский специалист.

А уже сегодня появилась информация, что тренировать «зелено-белых» будет Серхио Наварро, который с 2014 года занимал пост директора по методологии академии «Вильярреала». Также испанец работал с молодежной командой «Рубина».

Помогать Наварро будет сын Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.06.2017 15:06
    0
    это что из Карпат хотят сделать детскую команду по аналоги УХЛ я в смысли того что тренера больно уж больше на молодёже сконцентрированы, да и приглашать больше никого не могут
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