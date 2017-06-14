Григорий Суркис продает акции, чтобы вернуть деньги из Приватбанка

Украинский бизнесмен и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, брат президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, продает свой пакет акций в облэнерго. Речь, в частности, идет о «Тернопольоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Львовоблэнерго». Пока Суркис не готов продавать акции в «Запорожьеоблэнерго». Об этом сообщают источники в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

По словам одного из источников, Суркис продает пакеты акций человеку, близкому к Администрации президента Украины. Причина такого решения Суркиса – потеря значительных денежных средств во время национализации «Приватбанка».

«Продавая акции во всех облэнерго, кроме Запорожской, Суркис получает гарантии возврата утраченных в «Приватбанке» денег», – говорит источник, не сообщая других подробностей этой сделки.

Косвенным подтверждением его слов служит решение Окружного административного суда Киева от 17 мая, которым судьи обязали «Приватбанк» вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд грн, $266,2 тыс. и 8 тыс. евро, списанных во время проведенной процедуры bail-in в процессе национализации «Приватбанка».

Ранее сообщалось, что в результате национализации «Приватбанка» семья Суркисов потеряла более 248,6 млн долларов и 574 тыс. евро в кипрском филиале банка, как юридические лица, а также более 1,04 млрд грн в Украине – как физические лица.