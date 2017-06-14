Член правления Шальке: «Коноплянка сожалеет о своих словах»

Член правления «Шальке» по спортивным вопросам и связям с общественностью Кристиан Хайдель рассказал, что полузащитник гельзенкирхенского клуба Евгений Коноплянка извинился за свои резкие высказывания в адрес экс-тренера команды Маркуса Вайнцирля.

«Его агент позвонил мне и извинился от его имени. Он сожалеет о заявлениях, сделанных на эмоциях. Тем не менее, мы не оставим его поступок без внимания, потому что такие вещи не должны больше повторяться», – заявил Хайдель.

Коноплянка в одном из интервью открытым текстом обвинил Вайнцирля в трусости. В «Шальке» заявили, что украинского полузащитника ждет штраф за свои слова.

Несколько дней спустя Вайнцирль покинул пост главного тренера «Шальке», новым наставником команды стал Доменико Тедеско.