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Член правления Шальке: «Коноплянка сожалеет о своих словах»

Украинский полузащитник извинился за резкую критику экс-тренера клуба Маркуса Вайнцирля

  • 14.06.2017 13:08
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Witters. Евгений Коноплянка
© Witters. Евгений Коноплянка

Член правления «Шальке» по спортивным вопросам и связям с общественностью Кристиан Хайдель рассказал, что полузащитник гельзенкирхенского клуба Евгений Коноплянка извинился за свои резкие высказывания в адрес экс-тренера команды Маркуса Вайнцирля.

«Его агент позвонил мне и извинился от его имени. Он сожалеет о заявлениях, сделанных на эмоциях. Тем не менее, мы не оставим его поступок без внимания, потому что такие вещи не должны больше повторяться», – заявил Хайдель.

Коноплянка в одном из интервью открытым текстом обвинил Вайнцирля в трусости. В «Шальке» заявили, что украинского полузащитника ждет штраф за свои слова.

Несколько дней спустя Вайнцирль покинул пост главного тренера «Шальке», новым наставником команды стал Доменико Тедеско.

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