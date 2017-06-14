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ОФИЦИАЛЬНО: Ильичевец переименован в ФК Мариуполь

Основными цветами клуба станут синий и оранжевый

  • 14.06.2017 12:48
  • 1335 просмотров
  • 21 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

Украинский футбольный клуб «Ильичевец» из Мариуполя официально переименован в ФК «Мариуполь».

Голосование о новом названии команды проходило на официальном сайте и портале 0629.com.ua. В обоих случаях за «Мариуполь» высказалось большинство респондентов.

Основными цветами ФК «Мариуполь» станут цвет моря (синий) и цвет солнца (оранжевый).

По итогам сезона 2016/2017 «Ильичевец», набрав 81 очко, выиграл первую лигу Украины и вышел в УПЛ, где будет выступать уже под новым названием.

Источник — ФК Ильичевец

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