ОФИЦИАЛЬНО: Ильичевец переименован в ФК Мариуполь

Украинский футбольный клуб «Ильичевец» из Мариуполя официально переименован в ФК «Мариуполь».
Голосование о новом названии команды проходило на официальном сайте и портале 0629.com.ua. В обоих случаях за «Мариуполь» высказалось большинство респондентов.
Основными цветами ФК «Мариуполь» станут цвет моря (синий) и цвет солнца (оранжевый).
По итогам сезона 2016/2017 «Ильичевец», набрав 81 очко, выиграл первую лигу Украины и вышел в УПЛ, где будет выступать уже под новым названием.
Источник — ФК Ильичевец
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