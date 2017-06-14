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Роберто МАНЧИНИ: «Тимощук войдет в тренерский штаб Зенита»

Украинский специалист продолжит работать в питерском клубе

  • 14.06.2017 12:39
  • 458 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Зенит. Роберто Манчини
© ФК Зенит. Роберто Манчини

Новый наставник «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что украинский специалист Анатолий Тимощук останется в тренерском штабе питерского клуба.

— Чем вам важен Нобоа? Расскажите, пожалуйста, о вашем тренерском штабе.
— Это очень техничный игрок, у которого заканчивался контракт, и мы его подписали. Он хорошо знаком с российским чемпионатом, знает его условия и имеет большой опыт. Это главные причины, по которым мы его подписали. Завтра начну работу, и завтра мы обсудим все вместе с моими помощниками. Важно, что в тренерский штаб войдут и Тимощук, и Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.

Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в середине марта текущего года. Питерский клуб тогда возглавлял Мирча луческу.

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 14.06.2017 13:01
    -1
    да как то
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    ManUtd
      ManUtd, 14.06.2017 13:36
    +1
    Я спокоен - коллекция будет и дальше пополнятся
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    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 14.06.2017 13:38
    +1
    Толіку - респект! На відміну від новоспечених тренерят Шевченка і Реброва, які відразу після закінчення тренерських курсів відразу ж рвуться тренувати клуб вишки а то і збірну (не маючи ні краплі досвіду і хисту до того) - Тимощук в цей час ВЧИТЬСЯ, переймає досвід у спеціалістів екстра-класу і набуває вже свого тренерського досвіду. Бо, на відміну від вищзазначених персонажів (у яких амбітність і гонор аж зашкалюють), Анатолій - порядна, совісна і відповідальна людина! А Ребров і3 Шевою натомість наймають Рауля... Якщо Рауль Ріанчо піде зі збірної, то ми всі побачимо, що Шевченко як тренер - мильна булька.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 14.06.2017 13:39
    +1
    Толіку - респект! На відміну від новоспечених тренерят Шевченка і Реброва, які після закінчення тренерських курсів відразу ж рвуться тренувати клуб вишки а то і збірну (не маючи ні краплі досвіду і хисту до того) - Тимощук в цей час ВЧИТЬСЯ, переймає досвід у спеціалістів екстра-класу і набуває вже свого тренерського досвіду. Бо, на відміну від вищзазначених персонажів (у яких амбітність і гонор аж зашкалюють), Анатолій - порядна, совісна і відповідальна людина! А Ребров і3 Шевою натомість наймають Рауля... Якщо Рауль Ріанчо піде зі збірної, то ми всі побачимо, що Шевченко як тренер - мильна булька.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 14.06.2017 13:44
    -1
    Володимир Ляшенко, 14.06.2017 13:39
    Толіку - респект! На відміну від новоспечених тренерят Шевченка і Реброва, які після закінчення тренерських курсів відразу ж рвуться тренувати клуб вишки а то і збірну (не маючи ні краплі досвіду і хисту до того) - Тимощук в цей час ВЧИТЬСЯ, переймає досвід у спеціалістів екстра-класу і набуває вже свого тренерського досвіду. Бо, на відміну від вищзазначених персонажів (у яких амбітність і гонор аж зашкалюють), Анатолій - порядна, совісна і відповідальна людина! А Ребров і3 Шевою натомість наймають Рауля... Якщо Рауль Ріанчо піде зі збірної, то ми всі побачимо, що Шевченко як тренер - мильна булька.

    WaDO шо ты лепишь за бредятину весь день.
    За Шевой, твой любимый Коньков еще в 2012 году бегал с предложением возглавить сборную, но Андрей отказался мотивируя это желанием выучится, чем и занимался последующие 4 года.
    Ребров же в течении 5 лет был ассистентом в разных командах ДК и год в сборной.
    А к Толе вопросы чисто по моральной стороне дела. Его тренесркий "хист" тут абсолютно не причем.
    Так что 5 балов тебе за украиснкий ( надеюсь сам а не испарвлял гугл) и два бала за мат.часть касательно вопроса который ты попытался поднять
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    Arius.
    online
      Arius., 14.06.2017 14:04
    0
    jekavayp, 14.06.2017 13:44
    Володимир Ляшенко, 14.06.2017 13:39
    Толіку - респект! На відміну від новоспечених тренерят Шевченка і Реброва, які після закінчення тренерських курсів відразу ж рвуться тренувати клуб вишки а то і збірну (не маючи ні краплі досвіду і хисту до того) - Тимощук в цей час ВЧИТЬСЯ, переймає досвід у спеціалістів екстра-класу і набуває вже свого тренерського досвіду. Бо, на відміну від вищзазначених персонажів (у яких амбітність і гонор аж зашкалюють), Анатолій - порядна, совісна і відповідальна людина! А Ребров і3 Шевою натомість наймають Рауля... Якщо Рауль Ріанчо піде зі збірної, то ми всі побачимо, що Шевченко як тренер - мильна булька.

    WaDO шо ты лепишь за бредятину весь день.За Шевой, твой любимый Коньков еще в 2012 году бегал с предложением возглавить сборную, но Андрей отказался мотивируя это желанием выучится, чем и занимался последующие 4 года.Ребров же в течении 5 лет был ассистентом в разных командах ДК и год в сборной. А к Толе вопросы чисто по моральной стороне дела. Его тренесркий "хист" тут абсолютно не причем. Так что 5 балов тебе за украиснкий ( надеюсь сам а не испарвлял гугл) и два бала за мат.часть касательно вопроса который ты попытался поднять
    Ответь на вопрос: " Почему Потап и все его группы ( у него их докуя - мозги время грибы ) все юзаются в рашке, но при этом ему не мешает вести "голос страны", разве в вашем понимании он не предатель!? Как по мне в разы больше чем Толик, и почему наши каналы не игнорят потапа?
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