Роберто МАНЧИНИ: «Тимощук войдет в тренерский штаб Зенита»

Новый наставник «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что украинский специалист Анатолий Тимощук останется в тренерском штабе питерского клуба.

— Чем вам важен Нобоа? Расскажите, пожалуйста, о вашем тренерском штабе.

— Это очень техничный игрок, у которого заканчивался контракт, и мы его подписали. Он хорошо знаком с российским чемпионатом, знает его условия и имеет большой опыт. Это главные причины, по которым мы его подписали. Завтра начну работу, и завтра мы обсудим все вместе с моими помощниками. Важно, что в тренерский штаб войдут и Тимощук, и Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.

Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в середине марта текущего года. Питерский клуб тогда возглавлял Мирча луческу.