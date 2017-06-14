Роберто МАНЧИНИ: «Тимощук войдет в тренерский штаб Зенита»

Новый наставник «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что украинский специалист Анатолий Тимощук останется в тренерском штабе питерского клуба.
— Чем вам важен Нобоа? Расскажите, пожалуйста, о вашем тренерском штабе.
— Это очень техничный игрок, у которого заканчивался контракт, и мы его подписали. Он хорошо знаком с российским чемпионатом, знает его условия и имеет большой опыт. Это главные причины, по которым мы его подписали. Завтра начну работу, и завтра мы обсудим все вместе с моими помощниками. Важно, что в тренерский штаб войдут и Тимощук, и Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.
Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в середине марта текущего года. Питерский клуб тогда возглавлял Мирча луческу.
Источник — ФК Зенит
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WaDO шо ты лепишь за бредятину весь день.
За Шевой, твой любимый Коньков еще в 2012 году бегал с предложением возглавить сборную, но Андрей отказался мотивируя это желанием выучится, чем и занимался последующие 4 года.
Ребров же в течении 5 лет был ассистентом в разных командах ДК и год в сборной.
А к Толе вопросы чисто по моральной стороне дела. Его тренесркий "хист" тут абсолютно не причем.
Так что 5 балов тебе за украиснкий ( надеюсь сам а не испарвлял гугл) и два бала за мат.часть касательно вопроса который ты попытался поднять
Толіку - респект! На відміну від новоспечених тренерят Шевченка і Реброва, які після закінчення тренерських курсів відразу ж рвуться тренувати клуб вишки а то і збірну (не маючи ні краплі досвіду і хисту до того) - Тимощук в цей час ВЧИТЬСЯ, переймає досвід у спеціалістів екстра-класу і набуває вже свого тренерського досвіду. Бо, на відміну від вищзазначених персонажів (у яких амбітність і гонор аж зашкалюють), Анатолій - порядна, совісна і відповідальна людина! А Ребров і3 Шевою натомість наймають Рауля... Якщо Рауль Ріанчо піде зі збірної, то ми всі побачимо, що Шевченко як тренер - мильна булька.
WaDO шо ты лепишь за бредятину весь день.За Шевой, твой любимый Коньков еще в 2012 году бегал с предложением возглавить сборную, но Андрей отказался мотивируя это желанием выучится, чем и занимался последующие 4 года.Ребров же в течении 5 лет был ассистентом в разных командах ДК и год в сборной. А к Толе вопросы чисто по моральной стороне дела. Его тренесркий "хист" тут абсолютно не причем. Так что 5 балов тебе за украиснкий ( надеюсь сам а не испарвлял гугл) и два бала за мат.часть касательно вопроса который ты попытался поднять
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