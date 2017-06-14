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Реал представил новую форму

Мадридская команда традиционно будет выступать в белом и черном цветах

  • 14.06.2017 12:28
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2017/2018.

Домашний комплект белый с голубыми полосками, выездной – черный с голубыми полосками.

Источник — ФК Реал Мадрид

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