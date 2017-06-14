Мадридский «Реал» представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2017/2018.
Домашний комплект белый с голубыми полосками, выездной – черный с голубыми полосками.
Los campeones crean. Te presentamos las nuevas 1ª y 2ª equipaciones 2017/18 @adidasfootball. Cómprala: https://t.co/x0AOURmZOb#HereToCreate pic.twitter.com/JFfi29TxWZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 июня 2017 г.
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.