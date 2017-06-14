ЭДМАР: «Я принимал украинское гражданство не ради сборной»

Экс-игрок «Металлиста» и сборной Украины Эдмар поделился мнением о возможной натурализации бразильского хавбека «Шахтера» Марлоса и рассказал о том, почему сам принял украинское гражданство.

- Много разговоров ходит о том, что Марлос хочет принять украинское гражданство и выступать за сборную. Можно сказать, по твоим стопам может пойти...

- Я прекрасно знаю Марлоса как человека и футболиста. Я помню, когда я принимал гражданство Украины - это было не ради сборной. Об этом все знали, я всегда об этом говорил. Тогда был Блохин тренером, все говорили, чтобы я шел в сборную. Я не ради сборной этого делал. У меня дети родились здесь, жена - украинка, я уже долго был в Украине и полюбил страну. Ярославский тогда спросил: ты не против, если мы тебя натурализуем и это очень нам очень поможет? Тогда при принятии этого решения я смотрел на разные вещи. Надо понимать, что человек, когда меняет гражданство, то меняет очень многое для себя. Марлос уже очень долго в Украине. А что дальше? Если вдруг завтра он поедет в другую страну? Это серьезное решение - отказаться от бразильского паспорта! Думаю, это надо узнавать именно у него. У нас с ним совершенно разная ситуация: его хотят натурализовать, чтобы он играл в сборной.

- Фланги сборной - Коноплянка и Ярмоленко. Как ты думаешь, Марлос смог бы кого-то вытеснить?

- Марлос может играть на любой атакующей позиции. Ему в любой ситуации смогли бы найти позицию, и не надо было бы кого-то исключать. Марлос, как и Тайсон, Ярмоленко - также разноплановые игроки.