Воронин покинул пост тренера Бюдериха

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона - «Бюдериха». По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество прекратили, ибо: «планы и график Воронина не совпадают с идеями «Бюдериха». Мол, по личным причинам украинский коуч пропустил бы последний месяц подготовки команды и первые матчи в новом сезоне.

Напомним, на посту тренера Воронин отработал полгода. За это время провел 15 поединков: победил в шести, заработал две ничьи и семь раз уступил. Имел задачу выйти в высший – шестой – дивизион, однако не справился. По мнению руководства, причиной этого стали ошибки самого Андрея Воронина в планировании работы.