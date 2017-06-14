Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Воронин покинул пост тренера Бюдериха

Бывший украинский футболист больше не будет работать с клубом седьмого дивизиона

  • 14.06.2017 11:42
  • 1017 просмотров
  • 1 комментария
Метки
reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона - «Бюдериха». По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество прекратили, ибо: «планы и график Воронина не совпадают с идеями «Бюдериха». Мол, по личным причинам украинский коуч пропустил бы последний месяц подготовки команды и первые матчи в новом сезоне.
 
Напомним, на посту тренера Воронин отработал полгода. За это время провел 15 поединков: победил в шести, заработал две ничьи и семь раз уступил. Имел задачу выйти в высший – шестой – дивизион, однако не справился. По мнению руководства, причиной этого стали ошибки самого Андрея Воронина в планировании работы.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 14.06.2017 12:11
    +1
    Седьмой дивизион (!), а у нас в вышке половина команд не имеет такого менеджмента и подхода к работе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.