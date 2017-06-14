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На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде вспыхнул пожар

На стройплощадке арены загорелся пенопластовый утеплитель

  • 14.06.2017 11:30
  • 583 просмотров
  • 3 комментария
Метки
youtube.com
© youtube.com

В среду 14-го июня на стройплощадке стадиона «Волгоград Арена», который будет принимать матчи ЧМ-2018, произошел пожар. Около 7 утра загорелся пенопластовый утеплитель, пожар охватил около 100 квадратных метров площади.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его причины устанавливаются.

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 14.06.2017 12:13
    +2
    Так прошли испытания противопожарной системы и негорючих стройматериалов!
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    serge1234
    online
      serge1234, 14.06.2017 12:23
    0
    Лишнехромосомные пенопластом утепляли? Стиродур бы уже брали, хоть местный.
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    Jeck
      Jeck, 14.06.2017 12:32
    +1
    Це не стадіон горить, а просто десь недалеко пропливає крейсер "Адмирал Кузнецов"
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