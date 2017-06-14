В среду 14-го июня на стройплощадке стадиона «Волгоград Арена», который будет принимать матчи ЧМ-2018, произошел пожар. Около 7 утра загорелся пенопластовый утеплитель, пожар охватил около 100 квадратных метров площади.
Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его причины устанавливаются.
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