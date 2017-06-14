Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Пас Ярмоленко – это шедевр»

Экс-тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

— Анатолий Васильевич, вы были уверены в успехе сборной Украины?

— Может кто-то и не поверит, но это так. Да, сомнения у многих вызвала игра наших с Мальтой, но я прекрасно понимал, что это разные матчи, и с Финляндией будет все по-другому. В первом тайме Украина сыграла неважно, но потом ведь исправилась.

— Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите «неважно»?

— Ребята боялись ошибиться, явно не хотели рисковать. Особенно скованно себя чувствовали молодые футболисты.

— Зато второй тайм наша команда начала отлично — с гола в ворота финнов…

— В этом случае я хочу отметить передачу Ярмоленко — это просто шедевр. Такие вещи нужно отмечать. Чужим мы сразу оды поем, причем, даже за что-то более простое… А своих в основном только ругаем. Так давайте похвалим Андрея, ведь его пас фактически определил судьбу поединка.

— Хочется спросить вас как защитника. Разве должен был так действовать Ракицкий, когда выбивал мяч головой в сторону своих ворот?

— Все дело в том, что Ярослав еле дотянулся до мяча… Он обязан был обезопасить свою штрафную. А дальше защитника должны были подстраховать партнеры. Ведь Похьянпало, который, знаю, достаточно забивной футболист, кто-то же из украинцев опекал.